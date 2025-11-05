Switch-Hit 74% günstiger im Angebot: Dieses Spiel aus dem Mario-Universum könnt ihr jetzt zum besten Preis aller Zeiten abstauben!

In diesem exklusiven Switch-Spiel bricht Chaos im Urlaubsparadies aus.

Gerade könnt ihr euch bei MediaMarkt einen exklusiven Switch-Hit zum absoluten Schnäppchenpreis sichern: Das Spiel aus dem Mario-Universum kostet dort aktuell nur noch schlappe 12,99€ statt 49,99€, was laut Vergleichsplattformen der günstigste Preis aller Zeiten ist! MediaMarkt macht bislang keine Angaben dazu, wie lange der Deal noch gilt. Hier findet ihr ihn:

Übrigens könnt ihr bei MediaMarkt gerade auch noch einige weitere Switch-Spiele günstig abstauben. Hier ein paar Beispiele:

Bewegung & Chaos im Urlaubs-Paradies: Das bietet das exklusive Switch-Spiel

1:14 Nintendo bringt euch mit einem neuen WarioWare zum Schwitzen

Es geht hier um WarioWare: Move It!, das wie die anderen Spiele der erfolgreichen Reihe eine riesige Auswahl an Partyspielen bietet, welche vor allem für den lokalen Multiplayer gedacht sind. Über 200 der sogenannten Mikrospiele sind diesmal dabei. Bei vielen dauert eine Runde nur einige Sekunden, sodass man selbst bei einer großen Anzahl an Gästen schnell durchwechseln kann und jeder in kurzen Abständen an die Reihe kommt.

WarioWare: Move It! setzt dabei mehr als der Vorgänger auf die Bewegungssteuerung der Joy-Con Controller: Ihr seid praktisch ständig damit beschäftigt, irgendetwas zu schütteln, zu schwingen oder zu boxen. Beachtlich ist dabei der Einfallsreichtum bei den schrägen Aufgaben: Vom Kätzchenstreicheln übers Eierlegen und Bohren in riesigen Nasen bis hin zum sogenannten Kniefischen ist so ziemlich alles an Joy-Con-Einsatzmöglichkeiten dabei, was man sich vorstellen kann (und sogar ein paar Dinge, die wir uns nie vorstellen wollten).

Die Mikrospiele von WarioWave: Move It! fordern euch eine Menge Bewegung ab.

WarioWare: Move It! bietet übrigens nicht nur kompetitiven Multiplayer. Ihr bekommt auch einen Story-Modus, den ihr allein oder zu zweit im Koop angehen könnt. Dieser dreht sich um einen Urlaub auf idyllischen Inseln, wo Wario ein gewaltiges Chaos anrichtet und seine Freunde mit hineinzieht. Die nette Geschichte wird dabei mit bunten Zwischensequenzen in Comic-Optik erzählt, die den anarchischen Humor des Spiels hervorragend rüberbringen.