Eine gigantische Sci-Fi-Sandbox – so habt ihr vermutlich noch kein anderes Brettspiel gespielt!

Stellt eure Crew zusammen und tourt durch die Galaxie, um euch einen Ruf aufzubauen, der seinesgleichen sucht.

Die Zephyr mag nicht das schnellste, schönste oder größte Schiff im Universum sein, aber es ist euer Schiff und es bringt euch überall dorthin, wo das Abenteuer wartet und es Geld zu verdienen gilt. Das ist in etwa das Motto von Wandering Galaxy, einem Story-Brettspiel für bis zu sechs Spieler, das euch mit einer zusammengewürfelten Crew in die Weiten des Weltalls schickt. Ich habe das Spiel schon länger auf dem Radar und jetzt ist es reduziert verfügbar.

Eine gigantische Sci-Fi-Sandbox in Form eines Brettspiels

Als ich gesagt habe, dass euch die Zephyr überall in der Galaxie hinbringen kann, dann meine ich tatsächlich überall, also zumindest überall auf dem Spielplan. Denn in Wandering Galaxy entscheidet ihr selbst, wo ihr hingeht und welche Abenteuer ihr erlebt. Wählt einen Planeten aus, deckt ihn im Planetenhandbuch auf und entscheidet, was ihr tun wollt.

Auf der Wandering Galaxy Website wird euch die Story in Audio-Schnipseln und Texten erzählt und ihr müsst verschiedene Entscheidungen treffen, die Einfluss auf das Spiel haben werden. Das kann sich so weit hochschaukeln, dass ihr aus Versehen den nächsten intergalaktischen Krieg auslöst, wägt also jede Handlung klug ab.

Auch eure Crew könnt ihr frei nach Belieben zusammenstellen. Es gibt keine vorgefertigten Charaktere, sondern lediglich verschiedene Spezies, die ihr mithilfe von Charakterfragen in eine ganz individuelle Person verwandeln könnt. Diese Charaktere könnt ihr im Laufe eurer Kampagne aufleveln und ausrüsten, um sie stärker zu machen und auch euer Schiff braucht einige Upgrades, wenn es in den Raumschiff-Schlachten, die es zu Hauf gibt, standhalten soll.

Unendlich großer Wiederspielwert

Mit drei großen Kampagnen, über 70 Aufträgen und hunderten zufälliger Ereignisse wird keine Runde so ablaufen, wie die davor. Und Meta-Progression durch das Aufleveln der Charaktere und des Schiffs machen ebenfalls Laune und halten lange bei der Stange.

Die für das Brettspiel erschaffende Welt erinnert an Mass Effect, nur in bunter und mit mehr Humor.

Am besten eignet sich Wandering Galaxy für eine feste Spielgruppe, mit der ihr euch immer wieder zusammenfindet, um die Kampagnen weiterzuführen. Das Spiel setzt auf viel Humor und nimmt sich nie sehr ernst, eure Charaktere solltet ihr also auch nicht als beinharte Söldner, sondern eher als lustige Truppe im Geiste der Guardians of the Galaxy ansehen.

Wer lieber eine ernste Geschichte, mit noch mehr Tiefgang und einem größeren Schiff erleben will, der sollte sich definitiv ISS Vanguard genauer anschauen. Hier könnt ihr in einer Kampagne auch gerne zwischen 30 und 50 Stunden verbringen und habt mehr Material und Minifiguren zur Verfügung. Genaueres zu ISS Vanguard findet ihr in diesem Artikel:

Es gibt bisher leider keine deutsche Sprachausgabe, weshalb ihr auf Amazon momentan nur die englische Originalfassung auf Amazon kaufen könnt. Ihr solltet trotzdem nicht zögern, zuzuschlagen, da unklar ist, ob es überhaupt eine Übersetzung geben wird.