Switch-Spiele im Amazon-Angebot: Top-Hits von Pokemon-Legenden: Z-A bis Donkey Kong Bananza nur für kurze Zeit günstig abstauben!

Bei Amazon könnt ihr jetzt fünf exklusive, 2025 erschienene Spiele für Switch und Switch 2 zu Top-Preisen abstauben! Die Angebote dürften aber schon sehr bald ausverkauft sein.

06.11.2025 | 08:23 Uhr


Amazon haut spontan eine kleine Auswahl an Top-Spielen für Switch und Switch 2 zu Schnäppchenpreisen raus. Amazon haut spontan eine kleine Auswahl an Top-Spielen für Switch und Switch 2 zu Schnäppchenpreisen raus.

Amazon hat gerade überraschend einen kleinen Sale mit großen Exklusivspielen für Nintendo Switch und Nintendo Switch 2 gestartet. Dabei handelt es sich ausschließlich um aktuelle Hits, die erst 2025 erschienen sind. Bei den meisten Spielen ist die zum günstigen Preis verfügbare Menge jedoch eng begrenzt, deshalb dürften die Deals bald ausverkauft sein. Leider hat Amazon keine ordentliche Übersichtsseite für die Angebote erstellt, aber den Großteil findet ihr hier:

Switch-Hits jetzt günstig bei Amazon schnappen!

Insbesondere Pokémon-Legenden: Z-A für Switch 2 dürfte schon sehr bald weg sein. Obwohl der Sale erst um Mitternacht gestartet wurde, waren hier zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Artikels bereits mehr als die Hälfte der verfügbaren Exemplare vergriffen. Die anderen Spiele dürften zumindest noch ein paar Stunden länger verfügbar sein. Hier die fünf wichtigsten Amazon-Angebote im Überblick:

Video starten 13:16 Donkey Kong Bananza - Test-Video zum ersten richtigen Super-Hit für die Switch 2

Switch-Hits am Black Friday: Werden die Spiele noch günstiger?

Weshalb Amazon gerade jetzt wenige Wochen vor dem Black Friday auf die Idee kommt, einen solchen Sale zu starten, ist nicht bekannt. Jedenfalls ist der Händler diesmal nicht nur mit den Angeboten irgendeines Konkurrenten mitgezogen: Laut Vergleichsplattformen ist Amazon momentan in allen fünf Fällen ganz allein der günstigste Anbieter, ihr bekommt die Spiele also aktuell nirgendwo sonst zu einem so guten Preis.

Falls ihr noch rechtzeitig kommt und die Angebote nicht schon ausverkauft sind, würden wir euch deshalb auch dazu raten, besser gleich zuzuschlagen und nicht auf den Black Friday am Ende des Monats zu warten. Zwar wird es sicherlich auch dann viele Spiele für Switch und Switch 2 im Angebot geben, aber noch viel tiefer als aktuell dürften die Preise nicht mehr sinken.

Außerdem dürften auch am Black Friday die Top-Deals sehr schnell weg sein, sodass ihr am Ende vielleicht ganz leer ausgeht, wenn ihr zu lange wartet. Sobald der Black Friday Sale bei Amazon startet, findet ihr die Angebot übrigens hier:

Black Friday bei Amazon: alle Angebote im Überblick (noch nicht gestartet)
