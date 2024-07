Black Myth: Wukong - Release, Gameplay, Story und mehr: Alles, was wir über das UE5-Spiel wissen

Black Myth: Wukong bringt neben Souls-Elementen auch ganz frische, eigene Ideen mit.

Mit Black Myth: Wukong erscheint am 20. August ein Spiel, auf das vor allem Souls-Fans gespannt warten. Tatsächlich will der Titel aber gar kein Soulslike sein, sondern definiert sich selbst als Action-Adventure mit RPG-Elementen.

Hier verraten wir euch alles, was ihr über die Spielmechaniken, die Story des Affenmanns, den Release und mehr wissen müsst. Alternativ könnt ihr euch die Zusammenfassung samt Anspieleindrücken in unserem Video anschauen:

8:32 Grafikblender oder Actiontraum? - Black Myth: Wukong angespielt

Black Myth: Wukong erscheint zeitgleich für PS5 und PC am 20. August. Die Version für Xbox Series X/S solllte eigentlich zum selben Termin erscheinen, wurde aber aus Gründen der Optimierung noch mal verschoben. Aktuell gibt es noch kein neues Release-Datum. Die Last Gen-Konsolen gehen außerdem bei dem Unreal Engine 5-Titel leer aus.

Disclaimer: Entwickler Games Science stand in der Vergangenheit unter anderem wegen Sexismus und toxischem Arbeitsklima in der Kritik. Über die problematischen Ansichten und Aussagen des Studio-Chefs könnt ihr euch in diesem IGN-Report informieren.