Black Myth: Wukong - Warum wir die PS5-Version (vorerst) nicht testen können

Einen Test zu Black Myth: Wukong wird es (vorerst) auf GamePro nicht geben.

Mit Black Myth: Wukong erscheint am 20. August für PS5 und PC für viele Action-und Souls-Fans der aktuell meisterwartete Titel des Jahres. Es erscheint trotz toll aussehender Trailer und vielversprechender Previews aber auch ein Spiel, das noch mit reichlich Fragezeichen speziell hinsichtlich der Technik auf PS5 und seinem generellen Umfang versehen ist.

Diese Fragezeichen wollten wir noch vor Release für euch in einem ausführlichen Test und weiterführenden Artikeln beantworten. Dazu wird es jetzt aber zumindest vorerst nicht kommen. Warum genau und wie wir dennoch versuchen wollen euch best- und schnellstmöglich zu informieren, dazu jetzt ein paar Zeilen.

Keine Test-Bemusterung für GamePro

Im Normalfall fragen wir rechtzeitig vor Veröffentlichung eines Spiels Testmuster bei der zuständigen PR oder beim Entwickler an und können euch pünktlich zum Fall des Review-Embargos unsere Eindrücke schildern – so auch geschehen bei Black Myth: Wukong.

Trotz Zusage seitens der PR gab es am gestrigen Dienstag die recht ungewöhnliche und ernüchternde Nachricht: GamePro wurde trotz vorheriger Zusage nicht für den Testprozess ausgewählt und weitere Keys seien aktuell nicht vorhanden.

Passiert euch das häufiger? Kurzum: Nein. Es kann durchaus sein, dass Keys erst sehr spät oder in geringer Stückzahl in unserem Postfach landen, eine Nicht-Bemusterung trotz Anfrage ist sehr unüblich.

Auch weitere Spielemagazine in Deutschland betroffen

GamePro ist bei Black Myth kein Einzelfall. Gestern berichteten die Kolleg*innen von PC Games, dass es aufgrund ausbleibender Keys "(erstmal) keinen Test" geben werde. Die Seiten PC Games Hardware und Buffed wurden ebenfalls nicht bemustert.

Fragezeichen zur PS5-Version werden größer

Bereits vergangene Woche hatten wir Bedenken hinsichtlich der PS5-Version mit euch geteilt, von der in 4 Jahren seit der Ankündigung kein Material veröffentlicht wurde – beide Artikel haben wir euch oben verlinkt.

Mit Blick auf die verschobene Xbox Series X/S-Version und mit Blick auf vergangene Titel in der Unreal Engine 5, wie beispielsweise Lords of the Fallen, die auf den neuen Konsolen größere technische Probleme zum Release hatten, ist das ein Zeichen, das uns zumindest hellhörig macht.

Wir hoffen, dass uns am 20. August eine tolle Konsolenversion erwartet und Game Science vorab lediglich etwas an Transparenz hat missen lassen. Das Ausbleiben an Testmustern macht die vorhandenen Fragezeichen zur PS5-Version aber zumindest nicht kleiner.

8:32 Grafikblender oder Actiontraum? - Black Myth: Wukong angespielt

Autoplay

Wie geht's jetzt mit Black Myth auf GamePro weiter?

Unser oberstes Ziel ist es jetzt, euch schnellstmöglich über den technischen Zustand der PS5-Version zu informieren und euch generell auf dem Laufenden zu halten, wie Black Myth: Wukong in ersten PC-Tests inhaltlich abschneidet.

Ob ein dedizierter Test zum Actionspiel noch nach Release folgt, können wir euch aktuell aber nicht versprechen.

Davon ab werden wir Black Myth mit allen nötigen Tipps & Kniffen für euch zum Release begleiten und euch generell darüber abholen, was rund um das Spiel passiert.