Black Myth: Wukong-Spielzeit: So lange braucht ihr für das Actionspiel mindestens

Hier erfahrt ihr, mit wie viel Spielzeit ihr in Black Myth: Wukong mindestens rechnen könnt.

Die Entwicklung von Black Myth: Wukong ist laut Entwickler Game Science seit gestern abgeschlossen und dem Release am 20. August auf PS5 und PC steht demnach nichts mehr im Wege. Damit ihr vorab schon einen ungefähren Eindruck davon bekommt, wie lange euch der 70 Euro-Vollpreistitel beschäftigt, geben wir euch hier weiter, was bislang offiziell zur Spielzeit gesagt wurde.

Aktualisierung nach dem Durchspielen: Sobald wir Black Myth in den kommenden Tagen ausführlich testen konnten, werden wir den Artikel um unsere Eindrücke ergänzen und euch verraten, wie lange die Haupt- und Nebenmissionen insgesamt dauern.

Die Spielzeit von Black Myth: Wukong - das sagt der Entwickler

Eine Info vorab: Die Angaben zur Spielzeit von Game Science beziehen sich auf ein IGN-Interview, das zur Enthüllung des Spiels 2020 geführt wurde. Nehmt die Angabe daher als groben Richtwert, da in vier Jahren Entwicklung natürlich noch so einiges passieren kann.

Die Spielzeit von Black Myth: Laut Game-Producer Feng Ji werdet ihr mindestens 15 Stunden benötigen, um das Actionspiel durchzuspielen.

Was euch in den Spielstunden erwartet, fassen wir in unserer Preview zusammen:

8:32 Grafikblender oder Actiontraum? - Black Myth: Wukong angespielt

Aufbau des Spiels und mögliche Abweichung bei der Spielzeit

Black Myth: Wukong ist laut Entwickler und auch nach unseren persönlichen Eindrücken beim Anspielen ein recht linear aufgebautes Spiel. Dennoch werdet ihr einige Geheimnisse und einige der insgesamt 80 Bosse nur finden, wenn ihr die Spielwelt gründlich erkundet.

Wer sich also genau umschaut, kann höchstwahrscheinlich noch einiges an Spielzeit obendrauf rechnen. Zudem wird es bei einem Boss-lastigen Spiel auch stark darauf ankommen, wie schnell ihr die Gegner in die Knie zwingt.

Gibt es New Game Plus? Das wird es geben und zwar laut Game Science bereits zum Release am 20. August. Unklar ist jedoch noch, wie sich euer zweiter Spieldurchlauf vom ersten unterscheidet.

So könnt ihr also auch durch's NG+ noch einiges an Spielzeit rausholen – natürlich vorausgesetzt, das Actionspiel hält so lange bei Laune. Ob das der Fall ist, wollen wir euch noch vor Release im GamePro-Test verraten.

Mit welcher Spielzeit rechnet ihr für euren ersten Black Myth-Durchgang? Seid ihr meist schneller oder langsamer als die Angaben der Entwickler?