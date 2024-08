Black Myth Wukong: Preload, Start-Uhrzeit und alles Wichtige zum Release

Hier findet ihr alles Wichtige über den nahenden Release von Black Myth: Wukong.

Während die Xbox-Version von Black Myth: Wukong auf unbestimmte Zeit verschoben wurde, geht das Action-Rollenspiel am 20. August auf PS5 und PC an den Start. Damit ihr was den Release anbelangt bestens im Bilde und gerüstet seid, fassen wir hier nochmal alles Wichtige für euch zusammen.

Release-Uhrzeit von Black Myth Wukong

Wann erscheint das Spiel? Am 20. August, um 4 Uhr deutscher Zeit. Wollt ihr direkt loslegen, müsst ihr also früh aufstehen.

Preload von Black Myth auf PS5 und PC

Habt ihr euch Black Myth: Wukong vorbestellt, könnt ihr euch den 70€-Vollpreistitel bereits vor dem Release sowohl auf PS5 als auch auf PC herunterladen.

Preload-Start auf PS5: Ab dem 17. August

Ab dem 17. August Preload-Start auf PC: Ab dem 19. August

Was die Größe des Preloads anbelangt, solltet ihr besser ein wenig Platz auf eurer Festplatte machen. So gibt Steam an, dass ihr 130 GB an freiem Festplattenspeicher benötigt.

Den aktuellen PC-Trailer könnt ihr euch hier anschauen:

4:46 Neuer Trailer zu Black Myth: Wukong ist da und wow, sieht der gut aus!

Läuft Black Myth auf meinem PC?

Um euch diese Frage zu beantworten, hat Entwickler Game Science vorab ein Benchmark-Tool veröffentlicht, durch das ihr die Performance von Black Myth auf eurer PC-Hardware testen könnt.

Wie zuverlässig das Ganze ist und ob durch das Tool Rückschlüsse auf die Konsolenversion möglich sind, erklären wir euch in folgendem Artikel:

Fragezeichen vor Release rund um die PS5-Version

Wollt ihr euch Black Myth: Wukong für PS5 holen, bedenkt, dass seit der Veröffentlichung 2020 noch kein Material aus der Konsolenversion veröffentlicht wurde.

Erst gestern haben wir zudem darüber berichtet, dass uns, wie auch anderen Spielemagazinen, vor Release kein PS5-Testmuster seitens Game Science zur Verfügung gestellt wurde. Wir können euch daher erst ab Release Auskunft über den technischen Zustand der Konsolenversion geben.

Weitere Infos zum Thema findet ihr hier:

Mehr zum Thema Warum wir die PS5-Version (vorerst) nicht testen können von Dennis Michel

Was ist Black Myth: Wukong für ein Spiel?

8:32 Grafikblender oder Actiontraum? - Black Myth: Wukong angespielt

Zwar gibt es auch rund um die Struktur und den Umfang mangels Transparenz seitens Game Science noch einige Fragezeichen, klar ist aber, dass euch mit Black Myth: Wukong ein Actiontitel erwartet, der mit spektakulären Bosskämpfen in der Third-Person-Ansicht wahrlich nicht geizt.

Darüber hinaus erwartet euch erzählerisch eine Neuinterpretion der "Reise nach Westen" mit Affe Wukong in der Hauptrolle, der sich mit seinem Kampfstab allerhand Monstern entgegenstellen muss.

Wie ist euer Gefühl was Black Myth wenige Tage vor Release anbelangt: GOTY-Kandiat, gutes Actionspiel oder doch eine Enttäuschung nach zuvor großem Hype rund um den Titel?