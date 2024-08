Black Myth: Wukong schweigt zur PS5-Version und bei mir schrillen alle Alarmglocken

Beim großen Schweigen zur PS5-Version schrillen bei Dennis alle Alarmglocken.

In weniger als zwei Wochen erscheint Black Myth: Wukong für PS5 und PC und vor wenigen Stunden hat Entwickler Game Science den finalen Trailer vor Release hochgeladen, der wahrlich fantastisch aussehende Kämpfe, Bosse und Schauplätze zeigt.

Werfe ich einen Blick in die Sozialen Netzwerke, überschlagen sich seit Wochen die positiven Stimmen zum Action-Adventure. GTA 6 einmal ausgenommen, wird aktuell auf kein zweites Spiel so sehr hingefiebert wie auf Black Myth – auch auf Steam ist die Neuinterpretation der "Reise nach Westen" schon lange auf Platz 1 der Wishlists.

Alles gut, könnte man meinen. Doch leider muss ich bei all der berechtigten Vorfreude den Motzmichel spielen, denn: Wir haben noch immer kein Material aus der PS5-Version gesehen und hier schrillen bei mir alle Alarmglocken.

Dennis Michel Dennis hat als Tester von Cyberpunk 2077 damals hautnah miterlebt, was das Fehlen von Spielszenen aus einer Konsolenversion vor Release bedeuten kann. Seitdem ist er doppelt skeptisch, wenn wie jetzt bei Black Myth nichts aus der PS5-Version vor Veröffentlichung gezeigt wird. Als großer Souls- und Action-Fan hofft er aber inständig, dass sich all seine Zweifel in wenigen Tagen auflösen.

Erneut nur Szenen aus der PC-Version von Black Myth

Als in den frühen Morgenstunden wie vorab angekündigt der sogenannte "Final Trailer" hochgeladen wurde, ist mein Blick zuallererst in die Videobeschreibung gewandert. Dass Black Myth gut aussieht, das habe ich mittlerweile verstanden. Doch auf welcher Plattform schaut das Actionspiel denn nun so gut aus?

Eine deutliche Kennzeichnung, auch im dazugehörigen X-Post von Game Science, hat meine Frage dann schnell beantwortet:

Alle Inhalte des Trailers stammen aus der PC-Version - Game Science auf X

Wie gut das Ganze aussieht, davon könnt ihr euch übrigens hier selbst überzeugen:

4:46 Neuer Trailer zu Black Myth: Wukong ist da und wow, sieht der gut aus!

Böse Erinnerungen an Cyberpunk 2077 werden wach

Es kann durchaus sein, dass mit der PS5-Version von Black Myth alles in Ordnung ist und wir in wenigen Tagen auch auf Konsole das vielleicht schickste Spiel dieser Generation erleben.

Doch wenn dem so ist, warum haben wir von der Version in vier Jahren seit der Ankündigung nicht ein einziges Video zu sehen bekommen? Diese Frage darf man sich als Konsolenspieler*in im Zeitalter nach der Veröffentlichung der desaströsen Last-Gen-Version von Cyberpunk 2077 durchaus stellen.

Zur Erinnerung: Auch von Cyberpunk gab es vor Release keine Bewegtbilder aus der PS4- und Xbox One-Fassung zu sehen und selbst Szenen aus der Next-Gen-Version waren äußerst rar gesät. Das desaströse Bild, das sich dann nach Release offenbarte, gilt als einer der größten Aufreger der jüngeren Gaming-Geschichte.

Und dabei sind bei einem Konsolenspiel in der Unreal Engine 5 mit Blick auf bislang erschienene Spiele wie beispielsweise Lords of the Fallen oder Redfall durchaus berechtige Zweifel angebracht, wie euch Kollege Chris in seinem oben verlinkten Artikel nochmal erklärt.

Daneben wurde auch die Xbox-Version des Spiels bereits verschoben, damit sie die hauseigenen "Qualitätsstandards erfüllen" kann, so Game Science. Das könnte natürlich eine positive Nachricht sein, immerhin scheint der Entwickler keine unfertige Version rausbringen zu wollen. Es könnte aber auch ein Anzeichen dafür sein, dass mit den Konsolen-Versionen allgemein nicht alles rund läuft.

Auch spielerisch alles beim Alten

So toll der PC-Trailer auch aussieht und so sehr ich mich auf Black Myth freuen möchte, hier wäre mehr Transparenz vor Release ein großes Plus – und zwar auch, was das Spielerische anbelangt.

Im oberen Trailer bekomme ich erneut das gezeigt, was ich bereits von Black Myth kenne: schicke Grafik und ein fantastisch animierter Boss nach dem anderen. Ist das Spiel also doch vielleicht mehr ein Bossrush-Spiel? Möglich, und das wäre kombiniert mit einer packenden Story und schicker Grafik auch voll in Ordnung.

All die Geheimniskrämerei bei einem 70 Euro-Titel führt jedoch dazu, dass Artikel wie dieser erscheinen müssen – wo man sich doch eigentlich nur auf einen richtigen Kracher in 2024 freuen möchte.

Wie interpretiert ihr das Fehlen von Einblicken in die PS5-Version? Schreibt mir gerne einmal in die Kommentare, was ihr aktuell von Black Myth erwartet und was nicht.