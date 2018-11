Black Ops 4 - Das erwartet euch diese Woche

Treyarch hat via Twitter bekanntgegeben, auf was sich Spieler in der laufenden Woche in Call of Duty: Black Ops 4 freuen dürfen.

Nuketown für Xbox One und PC:

Nachdem die beliebte Map bereits seit wenigen Tagen für Spieler auf der PS4 verfügbar ist, geht es am 20. November auf der Xbox One und dem PC ebenfalls nach Nuketown. Die Playlist erscheint per kostenlosem Update.

Nuketown-Zombies in Blackout:

Zur Feier der neuen Multiplayer-Map spawnen Zombies für eine kurze Zeit in Blackout im Bereich der Nuketown-Insel. Allerdings nur auf der Xbox One und dem PC.

Hinter dem Nuketown-Schild soll sich zudem eine Kiste randvoll mit Zombie-Waffen befinden.

XP-Boost für alle Modi:

In der Zeit vom 21. November bis 26. November erwarten euch erneut Boni für alle Modi:

2x Erfahrungspunkte im Multiplayer und im Zombie-Modus

2x Verdienste in Blackout

2x Erfahrungspunkte für den Schwarzmarkt im Multiplayer und in Blackout

2x Nebulium Plasma im Zombie-Modus

Damit startet seit Release im Oktober bereits das dritte Event, an dem ihr schnelleren Fortschritt im Spiel erzielen könnt.

Coming this week in #BlackOps4:



• QUAD FEED: 2XP, 2X Tier Boost, 2X Nebulium Plasma, and 2X Merits!

• Nuketown (Xbox One/PC)

• Zombies invade Nuketown Island (Xbox One/PC) pic.twitter.com/fXCLRTAx97 — Treyarch Studios (@Treyarch) November 19, 2018

Werdet ihr euch die Boni in Black Ops 4 holen?