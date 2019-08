Treyarch, die Entwickler von Call of Duty: Black Ops 4, haben auf Reddit die nächsten Inhalte für den Multiplayer-Modus angekündigt. Highlight der nächsten Welle von "Operation Apocalypse Z" dürfte dabei ein neuer Modus namens "Pandemic" sein, denn der bringt einen beliebten CoD-Modus in eine neue Dimension.

Was ist Pandemic genau? Die Entwickler beschreiben Pandemic als eine "80-Spieler-Version von Infected", die - natürlich aus Platzgründen - auf der Blackout-Karte des Spiels stattfinden wird. Es ist also eine aufgebohrte Version des bekannten Infected-Modus.

Für alle, die noch nie Infected gespielt haben: Hier treten zwei Teams gegeneinander an: Infizierte und Überlebende. Erstere haben das Ziel, alle Überlebenden zu infizieren, die Überlebenden wiederum müssen das verhindern und den Zombieansturm eine bestimmte Zeit lang überstehen.

Schon in kleineren Lobbies war Infected in vergangenen Call of Dutys wegen seiner hektischen und oft unvorhersehbaren Spielverläufe eine Riesengaudi, deswegen gehen wir davon aus, dass sich dieser Spaß mit 80 Spielern noch einmal erhöht. Wir sind auf jeden Fall sehr gespannt auf den Modus.

Wann geht es los? Das neue Update kommt am 6. August 2019 zunächst exklusiv für die PS4. Xbox One- und PC-Spieler müssen sich noch etwas länger gedulden.