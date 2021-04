Black Ops Cold War: Sticks and Stones-Modus kehrt mit Season 3 endlich zurück

Call of Duty Black Ops: Cold War läutet am Donnerstag, den 22. April, Season 3 ein. Das heißt nicht nur, dass Warzone wahrscheinlich eine neue Map bekommt und dass es neue Multiplayer- sowie Zombies-Maps gibt. Nein, ihr könnt euch auch auf einen altbekannten wie beliebten Modus freuen, der seine triumphale Rückkehr ins Spiel feiert. Sticks and Stones kommt wieder!

Sticks and Stones-Modus kehrt mit Season 3 zurück und verbreitet Chaos

Wann geht's los? Season 3 startet am Donnerstag, den 22. April, also übermorgen. Die neue Saison schließt sich direkt an das Nuke- oder Plague-Event in Warzone an und bringt allerlei Neuigkeiten. Mittlerweile steht schon einiges davon fest. Wie zum Beispiel die neuen Maps:

Sticks and Stones angekündigt: Mit der Einführung des neuen ballistischen Messers und der bereits implementierten Armbrust hat Cold War endlich das Zeug dazu, den Lieblingsmodus vieler Fans auch in diesem Black Ops-Ableger nachzuliefern. Sticks and Stones steht direkt zum Launch von Season 3 bereit.

So funktioniert der Modus: In Sticks and Stones kämpfen alle für sich allein und greifen dabei lediglich auf eine Armbrust, ein Messer und ein Tomahawk zurück. Wer es schafft, andere von hinten mit dem Tomahawk zu eliminieren, setzt deren Score auf Null zurück. Am Schluss gewinnt die Person mit den meisten Punkten oder die, die als erstes das Limit erreicht.

Was ist daran so cool? Sticks and Stones gilt als Party-Modus und sorgt vor allem für viel Hektik, Chaos und Gelächter. Es gibt nur wenig Befriedigenderes, als jemanden hinterrücks sämtliche Punkte zu vermiesen. Gleichzeitig muss natürlich immer darauf geachtet werden, nicht dasselbe Schicksal zu erleiden. Die Wahl der Waffen tut ihr Übriges dazu. Vor allem mit Freunden macht das enorm viel Spaß und sorgt für Abwechslung.

Freut ihr euch auf Sticks and Stones? Was ist euer Lieblings-Modus in Call of Duty allgemein?