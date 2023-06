Blizzards 'Welcome to Hell, New York'-Banner für Diablo 4 könnte unpassender kaum sein

Eine Diablo 4-Werbung trifft auf höllische Zustände in New York.

Diablo 4 ist da und Activision Blizzard bombardiert die Welt mit einer sehr umfangreichen Werbekampagne zum Spiel. Dazu gehören natürlich auch große Banner, die in Städten wie New York aufgehängt werden. Auf einem prangt der Schriftzug "Welcome to Hell, New York" und weil es dort gerade wirklich apokalyptisch aussieht, könnte der Zeitpunkt kaum schlechter gewählt sein – oder besser, je nachdem, wen man fragt.

Diablo 4 wirbt mit 'Welcome to Hell'-Banner, während New York in gelbe Rauchwolke gehüllt ist

Darum geht's: Diablo 4 ist einer der größten Spiele-Releases des Jahres. Dementsprechend stark wird er beworben und da es in dem Action-RPG um den Kampf gegen teuflische Kreaturen direkt aus der Hölle geht, wählt Activision Blizzard oft düstere bis brutale Werbe-Bilder, -Sprüche und -Videos.

Wie zum Beispiel dieses Banner hier in New York City, das im Moment wirklich perfekt zu seiner "höllischen" Umgebung passt – oder eben überhaupt nicht.

Die Reaktionen schwanken zwischen belustigt und bestürzt, weil so ein "Willkommen in der Hölle, New York" unter diesen Umständen ziemlich geschmacklos wirken kann. Die US-amerikanische Stadt ist nämlich seit Kurzem in orangefarbenen Rauch beziehungsweise in eine riesige gelbe Wolke getaucht, die neben New York auch weite Teile Nordamerikas betrifft. Die Luftqualität leidet natürlich stark darunter und die Menschen in den betroffenen Gebieten sind dazu angehalten, Masken zu tragen – sonst könnten sie gesundheitliche Schäden davon tragen.

Was hat es mit dem Rauch auf sich?

In Kanada brennen aktuell sehr viele Wälder. Die Waldbrand-Saison hat dort durch die Klimakatastrophe dieses Jahr deutlich früher angefangen. Gleichzeitig brennt mehr Fläche als normalerweise. Die Wolke kommt also aus Kanada und ist aktuell auf dem Weg in die Arktis und über den Atlantik:

Der Rauch hüllt ganze Wahrzeichen wie die Freiheitsstatue ein, was äußerst bedrückend wirkt und das Thema Klimakrise weiter in den Fokus rückt:

Die Brände sind so groß und umfangreich, dass die Rauchwolke vom Westen Kanadas bis an die Ostküste der USA gelangt ist. Das ist leider keine Seltenheit mehr. In den letzten vier Jahren gab es ähnliche Bilder auch aus anderen Großstädten:

Auch in Deutschland brennt's: Die Klimakrise ist global, dementsprechend brennt es auch bei uns. Im Süden Brandenburgs bei Berlin brennt seit über einer Woche eine Fläche von mittlerweile 656 Hektar. Das ist in etwa die Hälfte der Fläche, die normalerweise innerhalb eines Jahres in ganz Deutschland Waldbränden zum Opfer fällt. In sieben der 14 Landkreise Brandenburgs gilt momentan schon die höchste Waldbrandgefahrenstufe und es ist kein Regen in Sicht (via: Tagesschau).

Diablo 4 ist seit Dienstag, dem 6. Juni offiziell für alle spielbar. Der Titel wurde für PC, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series S/X veröffentlicht. Es gab aber auch die Möglichkeit, das Hack'n Slay-Action-RPG schon einige Tage früher zu spielen. Die Story-Kampagne dauert ungefähr 25 Stunden (je nach Spielstil) und dann geht für viele Fans erst der Spaß so richtig im Endgame los.

Auch wenn Blizzard das so sicherlich nicht geplant haben dürfte, wie findet ihr das Werbebanner unter diesen Umständen?