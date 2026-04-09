Diese Bluetooth-Box kann ganze Festivals beschallen – jetzt gibt es sie endlich eine Nummer kleiner

120 dB, das ist so laut wie eine Kettensäge! Die Soundboks Mix punktet aber bei weitem nicht nur mit bloßer Lautstärke!

Wer sie hat, liebt sie. Wer sie nicht hat, wird vermutlich ihre Besitzer nicht mögen. Die Soundboks ist eine der krassesten Lautsprecherboxen auf dem Markt und seit Jahren auf so ziemlich jedem Festival-Campingplatz oder zahlreichen Outdoor-Partys zu hören. Jetzt gibt es mit der Soundboks Mix eine kleinere Version, die für mich sogar die bessere Wahl ist!

Starke Bluetooth-Boxen für den Sommer:

Soundboks Mix: kompromisslos kleiner und günstiger

Der große Bruder ist für viele die Nummer Eins bei Freilicht-Partys. Sie ist aber nicht so einfach mitzunehmen.

Die Soundboks 4 ist eine echte Hausnummer bei Bluetooth-Lautsprechern. Mit 126 dB Lautstärke und 40 Stunden Akku ist sie die perfekte Partybox für größere Festivalcamps, nur dass sie etwas groß ist. Nun haben die dänischen Klangexperten ihren neuen Coup auf den Markt gelassen: die Soundboks Mix.

Mit 121 dB Lautstärke und 40 Stunden Akku ist sie eigentlich fast genauso stark wie das Original, kostet aber 300 € weniger! Klar, 5 dB weniger ist fast halb so laut, aber mal ehrlich, wie oft wollt ihr schon Musik über der Schmerzgrenze hören?

Auf den ersten Blick sieht die Soundboks Mix normal aus und bis auf die Größe hat sich auch kaum was geändert.

Dank eines wasserabweisenden Gehäuses und der staubdichten Bauweise ist die Box IP65-geschützt. Dank des Metallgitters und den Gummistoßdämpfern an den Ecken hält sie außerdem ordentlich was aus, also muss man beim Ausladen auch keine Angst haben, wenn sie auf den Boden fällt.

Das einzig Größere, was fehlt, ist einer der großen Töner, hier sind "nur" ein 10-Zoll-Woofer und ein 1,2-Zoll-Hochtöner verbaut. Allein für den Preisunterschied ist für mich die Soundboks Mix eigentlich schon die bessere Wahl, und bei fast gleichbleibender Leistung spart man ordentlich Volumen im Kofferraum, aber kaum in der Lautstärke!