Bo: Path of the Teal Lotus: Schnellreise freischalten und mit der Zinnoberfremde sprechen – so geht's

Wer ist die Zinnoberfremde und wie kann sie uns helfen?

Bo: Path of the Teal Lotus ist kein Spiel mit riesengroßer Open-World, verfügt aber dennoch über einige lange Laufwege. Zum Glück bietet uns das Spiel eine praktische Schnellreisefunktion, die wir allerdings erst mal freischalten müssen.

Dazu müssen wir die Zinnoberfremde aufsuchen. Das Problem: Wir können uns anfangs nicht mit ihr verständigen, weil uns die nötigen Sprachkenntnisse fehlen. Wir verraten euch, wann und wo ihr den Fast-Travel freischalten könnt.

So schaltet ihr die Schnellreise frei und sprecht mit der Vermillion Stranger

Um mit der Zinnoberfremden zu sprechen, müssen wir erst ihre Sprache erlernen. Das geschießt (fast) automatisch im Rahmen der Geschichte. Im Laufe dieser kommen wir auf eine lange Brücke, die uns vor ein paar Herausforderungen stellt. Am Ende wartet jedoch ein alles entscheidender Hinweis auf uns. Vogel TO teilt uns nämlich mit, dass wir die Weisheit eines Drachen in Sakurastadt in Anspruch nehmen sollen.

Kurze Zeit später gelangen wir in die große Stadt, die uns fortan auch als Hub dient. Hier angekommen, müssen wir uns ins Archiv begeben, denn dort wartet der Gelehrte Daichi – ein grüner Drache – auf uns. Er kann uns dabei helfen, die Zinnoberfremde zu verstehen. Dafür müssen wir fünf Steintafeln sammeln, die in der gesamten Stadt versteckt sind – die erste direkt im Archiv. An folgenden Orten könnt ihr restlichen Tafeln finden:

Schmiede

Teehaus

Daruma-Werkstadt

Ramenladen

Haben wir die Tafel abgegeben, können wir fortan nicht nur mit der Fremden reden, sondern an ihren Stationen auch ihre Dienste in Anspruch nehmen und an alle zuvor entdeckten Schnellreisepunkte fliegen.

Verpasst also nicht euren Abstecher ins Archiv, um dort die nötigen Infos für die Schnellreise zu erlangen – ihr werdet sie sonst noch sehr vermissen. Außerdem könnt ihr in der Bibliothek noch ganz viel Lore aus der Spielwelt nachlesen. Später könnt ihr das Haus sogar noch upgraden.

Bo: Path of the Teal Lotus erscheint am 17.07. 2024 für PS5, Xbox Series, Nintendo Switch und PC und hat uns in unserem Test total begeistert. Neben dem super fluffigen Gameplay haben uns vor allem die Welt, samt ihrer zahlreichen charmanten Charaktere gefallen.

Spielt ihr Bo: Path of the Teal Lotus und habt ihr schon Sakurastadt erreicht? Verratet es uns in den Kommentaren!