Bo: Path of the Teal Lotus Spielzeit - So lange braucht ihr für Story und Nebenaufgaben

Wie lange braucht ihr, um Bo: Path of the Teal Lotus abzuschließen?

Mit Bo: Path of the Teal Lotus bekommen Plattformer- und Metroidvania-Fans einen richtigen Sommerhit serviert. Das Abenteuer der kleinen Lotusblüte Bo überraschte uns im Test mit seinem fantastischen Spielgefühl und einer wunderschönen Welt.

Neben der Hauptgeschichtet bietet uns das Spiel noch allerhand Nebenquests und einige optionale Herausforderungen. Beim Durchspielen sind wir dabei auf folgende Spielzeit-Werte gekommen:

Spielzeit für die Story: ca. 15 Stunden

ca. 15 Stunden Spielzeit für alle Inhalte: ca. 20 Stunden

Spielzeit hängt stark von euch ab

Die Angaben sind mit etwas Vorsicht zu betrachten, da Bo: Path of the Teal Lotus im Laufe des Spiels den Schwierigkeitsgrad stark anzieht. Je nachdem, wie lange wir bei den Bossen oder in den Geschicklichkeitspassagen hängen bleiben, kann die Spielzeit daher entsprechend variieren.

In unserem Test haben wir etwa 5-10 Versuche pro Boss gebraucht, Genre-Neulinge sollten hier aber wesentlich mehr Versuche einplanen – zumindest wenn sie die in den Einstellungen vorhandene Unsterblichkeits-Option nicht nutzen möchten.

Zu der Spielzeitangabe für alle Inhalte zählen wir übrigens nicht die Trophäen dazu. Wenn wir die alle freischalten wollen, müssen wir zum Beispiel einen gesamten Durchgang abschließen, ohne uns mit der Teekanne zu heilen. Um das zu schaffen, sollten wir dann doch deutlich länger brauchen.

Hier könnt ihr Bo: Path of the Teal Lotus in Aktion sehen:

1:02 Dieser Plattformer erinnert uns enorm an die Ori-Spiele - mit dem Stil vom PS2-Hit Okami

Bo: Path of the Teal Lotus eignet sich auch bestens für Speedruns und wir können es kaum erwarten, die ersten beeindruckenden Erfolge aus der Community zu sehen. Wie uns das Spiel ganz allgemein gefallen hat, erfahrt ihr im oben verlinkten Test.

Aber nun zu euch: Spielt ihr Bo: Path of the Teal Lotus oder schreckt euch der Schwierigkeitsgrad noch ab? Schaut ihr euch gerne Speedruns zu Spielen mit hohem Geschicklichkeitsfokus an? Verratet es uns in den Kommentaren!