Bockschwerer PS5-Hit: Amazon haut dieses knallharte Action-Rollenspiel jetzt im Top-Angebot raus!

Eines der schwersten PS5-Spiele des letzten Jahres könnt ihr euch jetzt günstig schnappen! Das Soulslike-Rollenspiel gibt's gerade zum Top-Preis im Amazon-Angebot.

GamePro Deals
26.02.2026 | 18:18 Uhr


Dieses ungewöhnliche Action-Rollenspiel aus 2025 ist jetzt noch viel besser als zum Release und noch dazu günstig.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade eines der beliebtesten Soulslike-Spiele für PS5 aus dem letzten Jahr günstig sichern, und das sogar in einer Edition, die euch die erste Erweiterung gleich mitliefert. Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Angebots, sodass sich der Preis jederzeit ändern könnte, allerdings findet ihr den gleichen Deal derzeit auch bei MediaMarkt. Hier geht’s zum Amazon-Angebot:

PS5-Soulslikehit aus 2025 jetzt günstig schnappen!

Falls ihr an diesem Action-Rollenspiel kein Interesse habt, könnt ihr bei Amazon gerade übrigens auch noch einige weitere PS5-Soulslikes günstiger abstauben, bei denen sich der Preis allerdings ebenfalls jederzeit ändern kann. Hier eine kleine Auswahl:

Ein etwas anderer Soulslike-Hit: Das bietet das Action-Rollenspiel für PS5!

Video starten 16:07 Bei Elden Ring Nightreign ist FromSoft (fast) alles egal – und das ist auch gut so!

Es geht hier um Elden Ring Nightreign, das ihr jetzt in der Seekers Edition günstig bekommt. Diese enthält neben dem Hauptspiel auch die im Dezember erschienene Erweiterung The Forsaken Hollow, die zwei neue Charakterklassen, zwei neue Endbosse sowie Höhlen voller funkelnder Kristalle ins Spiel bringt und einzeln im PS Store 15€ kostet. Obendrauf bekommt ihr in der Seekers Edition das digitale Artbook und den digitalen Mini-Soundtrack mitgeliefert.

Knallhartes Action-Rollenspiel für PS5 im Angebot schnappen!

Nightreign basiert zwar auf dem Soulslike-Meilenstein Elden Ring, der auf Metacritic bei 96 Punkten steht und vielen als das beste Soulslike-Spiel aller Zeiten gilt, macht aber einiges anders. Das Kern-Gameplay mit den knallharten Bosskämpfen bleibt zwar erhalten, Nightreign mischt diesem jedoch Roguelike-, Survival- und Extraction-Elemente bei. Allein oder im Team aus zwei oder drei Personen müsst ihr drei Tage in einer düsteren, gefährlichen Fantasy-Welt überleben.

Video starten 4:46 Elden Ring Nightreign-Trailer stellt den neuen "Deep of Night"-Modus vor

Dabei steht ihr unter großem Zeitdruck, denn erstens wird jeden Tag ähnlich wie in Battle-Royale-Spielen das Spielfeld durch eine wachsende tödliche Zone verkleinert, sodass ihr in Bewegung bleiben müsst. Zweitens wartet am Ende des Tages ein extrem schwerer Boss auf euch, gegen den ihr nur dann eine Chance habt, wenn ihr zuvor ordentlich aufgelevelt und gute Ausrüstung erbeutet habt.

Zum Release waren wir noch nicht ganz vom neuen Konzept überzeugt, auch weil der Schwierigkeitsgrad unfair grausam erschien. Elden Ring Nightreign hat sich jedoch inzwischen durch nun faires Balancing und neuen Content erheblich verbessert, weshalb wir schon im Oktober aufgewertet haben. Mittlerweile ist es unter anderem durch das Add-On sogar noch besser geworden. Wenn ihr jetzt einsteigt, bekommt ihr also ein wirklich gutes und ungewöhnliches Soulslike-Survival-Rollenspiel zu einem günstigen Preis:

Elden Ring Nightreign jetzt für PS5 günstig abstauben!
Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
