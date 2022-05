Bösewicht-WM: Bowser gegen Joker im Halbfinale, stimmt jetzt ab!

In unserer Bösewicht-WM wird es langsam aber sicher ernst. Vier Fieslinge haben sich im Viertelfinale durchgesetzt und bestreiten jetzt das Halbfinale. Im ersten der beiden Duelle kommt es dabei zu einem echten "Traum-Halbfinale", was aber auch gleichzeitig einen der Top-Kandidaten über die Klinge springen lassen wird.

Denn in Halbfinale Nr. 1 tritt Bowser gegen den den Joker an. Beide sind bislang ohne große Probleme durch das Turnier marschiert und fuhren insbesondere in der K.O.-Phase haushohe Kantersiege ein. Diese Begegnung ist also DAS Favoriten-Duell und wer sich hier durchsetzt, dürfte vermutlich auch im großen Finale ab dem 20. Mai gute Chancen haben. Aber dafür braucht es erstmal euch!

Wie funktioniert das hier? In unserer Umfrage gibt ihr entweder Bowser oder dem Joker eure Stimme, je nachdem, wen ihr gerne im Finale sehen wollt. Wer die meisten Stimmen sammelt, zieht ins große Endspiel ein.

Bis wann kann ich abstimmen? Bis zum 18. Mai um 23:59 Uhr. Nach diesem Zeitpunkt werden die Umfragen geschlossen und es nicht mehr möglich, abzustimmen.

Wer schafft es ins Finale: Bowser oder der Joker?

So geht es in der Bösewicht-WM weiter / Turnierbaum

Finale (Abstimmungszeitraum 20. - 22. Mai)

Sieger HF 1 gegen Sieger HF 2

Danach wird feststehen, welcher Fiesling sich die Krone aufsetzen und Bösewicht-Weltmeister nennen darf. Wir sind gespannt auf die Achtelfinal-Ergebnisse und wünschen euch wie schon in der Gruppenphase viel Spaß beim Voten und diskutieren!