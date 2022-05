Bösewicht-WM: Ganondorf gegen Pyramid Head im Halbfinale, stimmt jetzt ab!

Unsere Bösewicht-WM biegt auf die Zielgerade ein. Vier Fieslinge konnten sich im Viertelfinale durchsetzen und haben im Halbfinale nur noch eine Hürde zu überwinden. In beiden Duellen treten echte Videospiel-Schwergewichte an, aber nur zwei können es ins Finale schaffen.

In Halbfinale Nr. 2 trifft Ganondorf auf den Pyramid Head. Wer macht das Rennen: Der düstere Hexenmeister, dem viele von uns unter anderem am Ende von The Legend of Zelda: Ocarin of Time gegenüberstanden? Oder der furchterregende Silent Hill-Fiesling, der unter anderem in Silent Hill 2 für viele Albträume gesorgt hat? Ihr entscheidet!

Wie funktioniert das hier? In unserer Umfrage gebt ihr entweder Ganondorf oder Pyramid Head eure Stimme, je nachdem, wen ihr gerne im Finale sehen wollt. Wer die meisten Stimmen sammelt, zieht ins Endspiel ein.

Bis wann kann ich abstimmen? Bis zum 18. Mai um 23:59 Uhr. Nach diesem Zeitpunkt werden die Umfragen geschlossen und es nicht mehr möglich, abzustimmen.

Wenn ihr mehr zu den bisherigen Ergebnissen der Bösewicht-WM wissen wollt, empfehlen wir euch unsere Auswertungs-Artikel:

Wer schafft es ins Finale: Ganondorf oder Pyramid Head?

Wo kann ich für das andere Halbfinale abstimmen?

Eure Stimme beim Duell Bowser gegen den Joker könnt ihr hier abgeben:

So geht es in der Bösewicht-WM weiter / Turnierbaum

Finale (Abstimmungszeitraum 20. - 22. Mai)

Sieger HF 1 gegen Sieger HF 2

Danach wird feststehen, welcher Fiesling sich die Krone aufsetzen und Bösewicht-Weltmeister nennen darf. Wir sind gespannt auf die Achtelfinal-Ergebnisse und wünschen euch wie schon in der Gruppenphase viel Spaß beim Voten und diskutieren!