Steam-Hit Bongo Cat schenkt euch jetzt einen Katzen-Skin und unterstützt in einer zuckersüßen Aktion das Münchner Tierheim

Für einen niedlichen neuen Katzen-Skin müsst ihr in Bongo Cat aktuell gar nicht arbeiten.

Ein kleiner, niedlicher Gratis-Titel taucht seit Release im März regelmäßig in den Top Ten der Steam-Charts auf. Bongo Cat kommt von deutschen Entwicklern und soll uns den Alltag am PC versüßen, beziehungsweise uns bei der Arbeit motivieren.

Aktuell läuft dabei auch noch eine Charity-Aktion, die passend zum Thema bedürftigen Fellnasen zugute kommt, aber auch ein kostenloses Cosmetic für uns im Gepäck hat.

Was ist eigentlich Bongo Cat und warum "spielen" es so viele Leute?

Bongo Cat ist ein klassisches Idle Game und das Konzept könnte kaum simpler sein: Holen wir uns das "Spiel" gratis auf Steam, taucht eine kleine Katze auf unserem Bildschirm auf, die bei jedem Tastaturanschlag oder Mausklick einmal trommelt. Die Mission dabei: Hüte!

Alle 30 Minuten bekommen wir ganz automatisch einen neuen Katzen-Skin oder einen Hut für unsere trommelnde Samtpfote, sowie ein Emote. Die müssen wir uns aber verdienen, indem wir in die Tasten hauen. Ein Item "kostet" 1000 Anschläge. Wir werden also gewissermaßen für die Arbeit am PC belohnt.

Die Katzen zählen unsere Anschläge, kommen in allen möglichen Farben und mit variierenden Gesichtern (oder cosplayen manchmal sogar Eichhörnchen) und können die unterschiedlichsten Kopfbedeckungen tragen.

Zusätzlich bietet Bongo Cat kostenpflichtige Skins an. Wer allerdings fleißig tippt, bekommt auch ganz ohne diese optionalen Mikrotransaktionen ständig neue Zufalls-Items. Duplikate oder Unerwünschtes können wir loswerden, indem wir 10 davon gegen einen zufälligen Gegenstand der nächsten Seltenheitsstufe tauschen.

Trommelgruppen sind auch möglich: Mit einem Lobby-Code holen wir uns außerdem die Katzen unserer Freund*innen oder Kolleg*innen mit auf dem Bildschirm und können uns gegenseitig um Hüte beneiden. Die Katzen können übrigens auch in den Hintergrund geschoben werden, damit sie nicht zu sehr ablenken.

Gratis-Katze und Tierheim-Support beim Charity Event

Bis zum 17. November um 19 Uhr abends könnt ihr euch beim "Animal Shelter - Charity Event" ein gratis Katzen-Skin in Bongo Cat sichern, für das ihr auch keine Anschläge braucht, um es freizuschalten. Die graue Katzendame Luna wurde einer Münchner Tierheim-Bewohnerin nachempfunden, die dort auf ihr Für-Immer-Zuhause wartet.

Hier seht ihr die sechs Katzen. Gratis-Skin Luna ist oben rechts.

Fünf weitere Skins, die ebenfalls auf echten dort lebenden Fellnasen basieren, könnt ihr euch außerdem für Echtgeld kaufen. Der komplette Erlös aus diesen Verkäufen geht an das Tierheim der bayrischen Landeshauptstadt. Die Skins zu Bobby, Jerry, Teddy, Tommy und Vinci kosten im Bundle zusammen 10,85 Euro. Einzeln bekommt ihr sie für je 2,17 Euro.

So holt ihr euch die Skins:

Stellt sicher, dass Bongo Cat auf der neuesten Version ist (im Zahnrad-Menü findet ihr ganz unten die Option "aktualisieren und neu starten").

Ruft im Menü das Herz-Symbol auf.

Hier könnt ihr euch Luna kostenlos schnappen und auch mit einem Klick auf das "Charity Pack" wahlweise die anderen Skins kaufen.

Und natürlich könnt ihr euch die echten Samtpfoten, die Modell standen, auch auf der Webseite des Münchner Tierheims anschauen. Aber Vorsicht: Falls ihr gerade keine Fellnasen adoptieren könnt, kann der Blick auf die Seite euch natürlich auch ein wenig das Herz brechen. Schließlich verdienen alle hier gelisteten schnurrenden Zeitgenossen ein neues Zuhause.

Wir finden die Aktion jedenfalls sehr schön, denn auch falls ihr euch nur die Gratis-Katze schnappen wollt (In Game, versteht sich), bekommen die Adoptionstiere dadurch Aufmerksamkeit.

Lasst ihr auch schon eine Katze für Hüte trommeln? Und seid ihr vielleicht sogar aus der Nähe von München?