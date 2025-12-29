Grifindor, Slytherin, Hufflepuff oder Ravenclaw? Unser Häuser-Test verrät euch, in welches Hogwarts-Haus ihr gehört

Bist du ein Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw oder Slytherin? Mit unserem Quiz findest du heraus, in welches Hogwarts-Haus du gehörst!

Kevin Itzinger
29.12.2025 | 17:01 Uhr

Rollenspiele wie Hogwarts Legacy eignen sich perfekt für die kalte Jahreszeit und auch, weil es den Titel im Dezember gratis im Epic Games Store gab, werden einige die freie Zeit am Jahresende sicher nutzen, um Hogwarts und seine Umgebung zu erkunden.

Da die berühmte Häuserwahl durch den sprechenden Hut im Spiel etwas kurz kommt, haben wir hier eine alternative Variante des magischen Kopfschmucks für euch – unser Quiz steckt euch auch garantiert ins richtige Haus.

In welches Hogwarts-Haus gehört ihr? Hier erfahrt ihr es!

Gryffindor, Hufflepuff, Ravenclaw oder Slytherin? Beantwortet jetzt die Fragen und findet heraus, ob ihr mutig, loyal, intelligent oder ehrgeizig seid (Wir wissen natürlich, dass die GamePro-Community all diese Eigenschaften aufweist):

Naa? Seid ihr zufrieden mit dem Ergebnis? Was kam raus und hättet ihr euch ebenfalls im entsprechenden Haus verortet? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!

Was hatte das Jahr für Harry Potter-Fans zu bieten?

Neue Videospiele mit Harry Potter-Lizenz gab es 2025 nicht. Fans von Harry Potter: Quidditch Champions könnten sich aber über ein großes Update freuen, das Custom Matches, neue Karten und neue Charaktere einführte. Hogwarts Legacy erschien zudem für die neue Nintendo Switch 2.

Neue Serien und Filme erschienen ebenfalls nicht, dafür gab es den endgültigen Startschuss für die geplante Serien-Neuauflange von HBO und auch erste Darsteller*innen wurden gecastet. Ob die erste Staffel bereits im kommenden Jahr oder erst 2027 erscheint, ist bisher aber unklar.

Außerdem fand 2025 das "Back to Hogwarts"-Event statt, in dessen Rahmen viele Kinos alle 8 Filme noch einmal auf die große Leinwand brachten. Für Klemmbaustein-Fans gab es zudem noch zwei komplett neue LEGO-Sets – das Anwesen der Malfoys und die Zauberläden der Winkelgasse. Der Fahrende Ritter bekam zudem eine Neuauflage und das Schloss wurde um neue Module erweitert.

