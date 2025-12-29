Sony löscht überraschend ein Spiel aus zahlreichen PlayStation-Accounts, weil ihr es nur dank eines Fehlers gratis bekommen konntet

Rückerstattungen sind meistens eine nette Sache. Außer wenn sie ungefragt passieren.

Auf der PlayStation kommt es immer mal wieder zu Fehlern, dank denen ihr euch Spiele für kurze Zeit gratis im Store schnappen könnt – obwohl das gar nicht so vorgesehen ist. Meist währt die Freude dabei nicht lang, da Sony den Fehler oft innerhalb weniger Stunden korrigiert.



Bei einem Titel dürften viele Fans sich aber inzwischen in Sicherheit gewogen haben. Es war nämlich bereits drei Monate her, dass ihr ihn euch mit einem Trick gratis im PS Store sichern konntet.

Sony verteilt "Rückerstattungen" für Shadow Tactics: Blades of the Shogun

Wer schnell war, konnte sich nämlich im Oktober für ein paar Stunden Shadow Tactics: Blades of the Shogun komplett kostenlos schnappen. Das war aber keine Promo-Aktion von Sony, sondern schlicht ein Fehler im System.

Um an das normalerweise knapp 40 Euro teure Spiel zu kommen, musstet ihr nämlich erst die Demo eurer Spielbibliothek hinzufügen und konntet euch dann gratis das vollwertige Spiel für euren Account schnappen. Viele hatten damals angenommen, dass dieser "Kauf" von Sony in den nächsten 48 Stunden rückgängig gemacht werden würde, was nicht passierte.

Jetzt berichten allerdings viele User, die damals Glück hatten, dass der Spaß vorbei ist. Pünktlich zu Weihnachten bekamen viele nämlich eine Mail von PlayStation. Darin steckten allerdings keine Weihnachtsgrüße, sondern eine Rückerstattung für Shadow Tactics: Blades of the Shogun – bei der 0,00 Euro zurückgezahlt werden.

Die Mail gibt dabei an, dass der User um eine Rückerstattung gebeten habe. Das löste bei einigen Leuten direkt Angst aus, dass sie gehackt wurden. Es scheint sich allerdings lediglich um eine Standardformulierung bei Rückerstattungen von Sony zu handeln.

Falls ihr euch das Taktikspiel damals nicht gratis schnappen konntet, solltet ihr natürlich auch von der Rückerstattungs-Mail verschont bleiben. Wer dagegen zugeschlagen hatte, hat die letzten drei Monate hoffentlich genutzt, um eines der besten Ninja-Spiele und vor allem eines der besten Titel der letzten Jahre aus Deutschland durchzuzocken.

Für alle, die das nicht geschafft haben, gibt es immerhin einen kleinen Trost. Shadow Tactics: Blades of the Shogun gibt es bis zum 22. Januar 2026 noch mit 90 Prozent Rabatt (für 3,99 Euro) im PlayStation Store im Angebot.

Seid ihr von den Rückerstattungen auch betroffen? Habt ihr so einen PlayStation-Fehler überhaupt schon mal ausgenutzt?

