Pokémon-Karten im McDonald's Happy Meal: Das TCG soll auch Anfang 2026 zurückkehren und Fans wollen vor allem eine Karte

Könnte die beliebte Pikachu-Karte endlich bei uns landen?

Pünktlich zum 30. Geburtstag von Pokémon könnten Sammelkarten-Fans wieder einen bekannten Umweg gehen müssen: über den nächsten McDonald’s. Laut einem aktuellen Bericht deutet alles darauf hin, dass es Anfang 2026 erneut eine Happy-Meal-Aktion mit dem Pokémon TCG geben wird.

Was bisher zur Aktion bekannt ist

Den Informationen von Pokébeach zufolge soll die Promotion zwischen Februar und März 2026 laufen. Das würde zeitlich gut zum Pokémon Day am 27. Februar passen, der an den ursprünglichen Release von Pokémon Rot und Grün (bei uns Blau) erinnert. Die Aktion soll in den USA starten, weitere Länder dürften folgen – genaue Termine können je nach Region variieren.

0:53 Pokémon TCG Pocket enthüllt die nächste Erweiterung Feuerrote Flammen

Wie bei früheren Kooperationen werden die Karten wohl an den Kauf eines Happy Meals gebunden sein. Üblich sind kleine Boosterpacks mit vier Karten, darunter in der Regel eine holografische Karte sowie mehrere nicht-holografische Reprints.

Welche Karten könnten enthalten sein?

Offizielle Details zum Pack-Inhalt gibt es noch nicht. In der Vergangenheit bestanden McDonald’s-Sets meist aus überschaubaren Sammlungen mit rund 15 Karten, darunter mehrere Holo-Varianten. Zum 25. Jubiläum von Pokémon im Jahr 2021 fiel die Aktion allerdings deutlich größer aus und umfasste 50 Karten, darunter alle Starter-Pokémon sowie Pikachu in verschiedenen Versionen.

Ob Pokémon zum 30. Jubiläum erneut so groß auffährt, ist offen – viele Fans rechnen zumindest mit einer ähnlichen Struktur.

Die große Hoffnung: Pikachu mit Burger

Besonders eine Karte wird aktuell immer wieder genannt: ein Pikachu mit McDonald’s-Bezug, das bereits in Japan veröffentlicht wurde. Dort war die Nachfrage so groß, dass die Aktion vorzeitig beendet werden musste. Bilder von weggeworfenen Bestellungen machten damals online die Runde, weil viele Kund*innen offenbar nur an den Karten interessiert waren.

Ob diese spezielle Pikachu-Karte auch außerhalb Japans erscheint, ist unklar. Gerade alternative Artworks gelten inzwischen als heikel, da sie Sammler*innen und Scalper*innen gleichermaßen anziehen. Entsprechend vorsichtig agieren The Pokémon Company und die beteiligten Partner zuletzt bei exklusiven Promos.

Würdet ihr für Pokémon-Karten wieder ins Happy Meal greifen – und welche Karte müsste unbedingt dabei sein?