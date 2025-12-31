Fallout-Serie: Was steckt hinter dem Commonwealth und was bedeutet es für die Stählerne Bruderschaft?

Wer Fallout 4 nicht gespielt hat, steht aktuell bei der Geschichte der Bruderschaft leicht auf dem Schlauch.

Stephan Zielke
31.12.2025 | 14:30 Uhr

Für die Bruderschaft wird es eng, denn mit dem Commonwealth ist nicht zu spaßen. Für die Bruderschaft wird es eng, denn mit dem Commonwealth ist nicht zu spaßen.

Seit Folge 2 der zweiten Staffel von Fallout taucht ein Begriff auf, der für viele Zuschauer*innen zunächst verwirrend sein dürfte – vor allem für alle, die mit den Spielen wenig Berührung hatten: das Commonwealth.

Mehrfach wird es als eine Art Machtzentrum erwähnt, andere Orden der Stählernen Bruderschaft reagieren spürbar nervös. Doch was genau ist damit gemeint? Und warum spielt ausgerechnet die Bruderschaft dort eine so große Rolle?

Was ist das Commonwealth?

Im Fallout-Universum bezeichnet das Commonwealth ursprünglich eine geografische Region. Gemeint sind die Überreste des ehemaligen US-Bundesstaates Massachusetts, inklusive Boston und Umgebung. Spieler*innen kennen das Gebiet vor allem aus Fallout 4, das komplett dort angesiedelt ist.

Video starten 2:38 Fallout: Im neuen Trailer stecken so viele Enthüllungen, dass wir gar nicht wissen, wo wir anfangen sollen

Nach dem Großen Krieg ist das Commonwealth kein einheitlicher Staat mehr, sondern ein zerrissenes Gebiet voller rivalisierender Fraktionen, gefährlicher Technologie und alter Machtstrukturen. Im Spiel entscheiden Spieler*innen selbst, welche Fraktion am Ende die Kontrolle übernimmt – eine mögliche davon ist die Stählerne Bruderschaft. 

Das könnte auch für die Serie relevant sein, denn diese spielt rund neun Jahre nach den Ereignissen von Fallout 4.

Warum das Commonwealth in der Serie etwas anderes bedeutet

In der Serie verschiebt sich die Bedeutung des Begriffs. Wenn vom “Commonwealth” gesprochen wird, ist meist nicht mehr nur die Region gemeint, sondern der dort stationierte Orden der Stählernen Bruderschaft.

Dieser gilt als mit Abstand mächtigster innerhalb der gesamten Organisation. Andere Älteste behandeln ihn nicht wie einen gleichrangigen Partner, sondern eher wie eine überlegene Instanz. 

Das deutet zumindest an, dass die Bruderschaft in der Serien-Zeitlinie den Konflikt um das Commonwealth für sich entschieden hat oder zumindest die dominante Macht der Region ist – was sie zu einer der mächtigsten Fraktionen der Postapokalypse machen würde.

Die Bruderschaft im Commonwealth

In Fallout 4 stationiert sich die Stählerne Bruderschaft mit dem riesigen Luftschiff Prydwen über Boston. Angeführt wird sie vom Ältesten Maxson. Ihr erklärtes Ziel ist die Kontrolle gefährlicher Technologie sowie die Vernichtung der Synths – künstlicher Lebensformen, mit denen das von Wissenschaftler*innen geführte Institut großen Einfluss auf das Commonwealth ausübt.

Wenn der Orden des Commonwealth Zugriff auf den riesigen Roboter Liberty Prime hat, dann können sich die anderen Mitglieder der Bruderschaft schon einmal warm anziehen. Wenn der Orden des Commonwealth Zugriff auf den riesigen Roboter Liberty Prime hat, dann können sich die anderen Mitglieder der Bruderschaft schon einmal warm anziehen.

Stellen sich Spieler*innen auf die Seite der Bruderschaft, übernimmt sie unter anderem den Flughafen von Boston, sichert sich Zugang zu nuklearen Waffenreserven der Region und kontrolliert mit Liberty Prime einen gigantischen Kampfroboter, der ganze Straßenzüge in Schutt und Asche legen kann.

Kein Wunder also, dass andere Orden der Bruderschaft auch in der Serie einen offenen Konflikt mit dem Commonwealth bisher gemieden haben – oder zumindest erst einmal aufrüsten wollen. Selbst wenn Liberty Prime nicht zu ihrem Arsenal gehören sollte, reichen allein die verfügbaren Ressourcen und Waffen aus, um Respekt einzuflößen.

Hat euch der Begriff Commonwealth in der Serie verwirrt – oder kanntet ihr ihn schon aus den Spielen?

Fallout 4

Fallout 4

Genre: Rollenspiel

Release: 10.11.2015 (PC, PS4, Xbox One)

