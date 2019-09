Borderlands 3: Nachricht von Hyperion & Co.? So könnt ihr sie lesen

Wer auf Pandora, Promethea und Co. unterwegs ist, verliert schon manch einmal den Überblick. Viele kleinere Features von Borderlands 3 sind nämlich in den Menüs versteckt und werden kaum bis gar nicht in den Tutorials erklärt. Wo ihr beispielsweise die Schmuckstücke an eure Waffen anlegen könnt, verraten wir euch hier.

Borderlands 3

Eine andere Kleinigkeit sind die Nachrichten, die ihr hin und wieder von Waffenherstellern wie Hyperion, Atlas oder Jakobs bekommt. Mit einer kleinen Push-Mitteilung werdet ihr auf den Eingang aufmerksam gemacht. Unter der Mini-Map ist zudem ein kleines Nachrichtensymbol abgebildet.

Leider wird nicht verraten, wo es diese Nachrichten zu finden gibt - ich persönlich habe lange in den Menüs gesucht.

Die Lösung des Rätsels ergibt aber sofort Sinn, wenn ihr sie hört: Die Nachrichten finden sich nämlich nicht im eigentlichen Spiel. Anstatt im Inventar, dem Charaktermenü oder Briefkästen im Hub-Bereich zu suchen, müsst ihr den Social-Reiter des Pausenmenüs anwählen. Dort findet ihr eure Freude, könnt Multiplayer-Spielen beitreten und auch Nachrichten lesen.

Richtig gehört: Borderlands 3 behandelt die Mails der Waffenhersteller wie Nachrichten von euren Freunden oder Mitspielern. Wenn ihr die Mail öffnet, bekommt ihr Danksagungen für eure Treue und meist auch ein Geschenk in Form einer Waffe. Um Nachtrichten zu erhalten, müsst ihr bestimmte Meilensteine mit der jeweiligen Ausrüstung der Hersteller erreichen.

Habt ihr euch die Belohnungen schon gesichert?