Borderlands 3 - Kein Leak, sondern Fakten: Release & mehr bekannt

Entwickler Gearbox hat die Katze endlich aus dem Sack gelassen und nach der Enthüllung von Borderlands 3 weitere Infos zum Loot-Shooter geteilt. So wissen wir jetzt neben dem Release-Datum, dass das Spiel für PS4, Xbox One und PC erscheint.

Wann geht's los?

Die Loot-Jagd beginnt bereits am 13. September 2019

Einen neuen Trailer gibt es ebenfalls. Hier erfahrt ihr unter anderem die Namen und die Fähigkeiten der neuen Helden:

Die vier Helden:

Moze - Kann einen schweren Mech beschwören, auf dessen Rücken ein weiterer Spieler Platz findet

Zane - Scharfschütze, der im Kampf eine Drohne benutzt und zudem ein Hologramm von sich erstellen kann.

Amara - Eine Sirene, die mächtige Nahkampf-Attacken austeilt und über einen wuchtigen Sprungangriff verfügt

Fl4k - Kann wilde Bestien zähmen und sie zu seinen Gunsten einsetzen.

Alle Klassen haben dem Anschein nach mehr als nur eine aktive Fähigkeit.

Doch damit nicht genug. In einem Tweet kündigten die Entwickler weitere Informationen für den 01. Mai an. Dann erfahren wir wohl auch, was es mit dem Season Pass und den einzelnen Editionen auf sich hat. Diese wurden heute morgen bereits geleakt.

Alle Infos dazu findet ihr hier:

Info vor Vorbesteller:

Wer das Spiel jetzt auf der offiziellen Seite www.borderlands.com vorbestellt, erhält goldene Waffen-Skins.

Welche Klasse werdet ihr spielen?