‘Ich hatte keine Erwartungen und wurde trotzdem enttäuscht‘ - Borderlands-Film kommt in ersten Reviews nicht gut weg

Lilith (Cate Blanchett) und ihre Crew müssen einen Vermisstenfall lösen und sich dafür gegen außerirdische Monster und gefährliche Banditen beweisen.

Der Borderlands-Film, der abgesehen von einigen Nachdrehs bereits im Jahr 2021 abgeschlossen wurde, erscheint nun endlich in den Kinos. Vor wenigen Tagen – konkret am 6. August 2024 – fand die weltweite Premiere in Los Angeles statt, an der einige Personen den Film schon vor den großen Massen erleben konnten. Die dürfen sich nun durch das gefallene Embargo öffentlich zum Film äußern, jedoch haben sie leider wenig Positives darüber zu sagen.

Die Reviews sind nicht gerade begeistert vom Borderlands-Film

Wenn wir einen Blick in die Reviews werfen, dann begegnen wir erstmal viel Kritik. Auch der Metacritc-Score von gerade mal 33 (Stand: 8. August 2024 bei 14 Bewertungen) ist nicht gerade vielversprechend. So schreibt zum Beispiel Adriano Caporusso von Bitesize Breakdown folgendes über den Film:

Übersetzt bedeutet das:

„BORDERLANDS ist ein Desaster. Es ist mit jedem Klischee gefüllt, das ihr euch vorstellen könnt und der Film tauscht das Chaos und die Fantasie der Videospiele für einen leblosen, unlustigen und visuell abstoßenden Blindgänger mit nervigen Charakteren, sowie einen Cast ohne ein Fünkchen Chemie aus.“ Adriano Caporusso, Filmkritiker bei Bitesize Breakdown

Wir finden viele solche negativen Ersteindrücke zum Film. Nick van Dinther, der Gründer von Bitesize Breakdown, hat noch härtere Worte für den Film. Obwohl er nichts erwartet habe, wurde er vom Ergebnis auf der Kinoleinwand trotzdem enttäuscht. Der Filmkritiker Edgar Ortega beschreibt Borderlands als das Ergebnis einer Idee eines „out of touch“ Managers, der denke, dass der Film genau das wäre, was coole Kids heutzutage mögen würden.

Wir finden aber auch harmlosere Reviews, die den Film nicht verteufeln. Wie zum Beispiel die Bewertung von The Hollywood Handle, laut der Borderlands weder ein totaler Misserfolg noch das nächste Meisterwerk sei. The Hollywood Handle hat den Borderlands-Film als unterhaltsames Erlebnis durch und durch empfunden, auch wenn der Film sich nicht groß von anderen Werken abhebt. Auch einige Schauspieler*innen wie Cate Blanchett und Jack Black bekommen überwiegend Lob.

Im Trailer könnt ihr euch selbst ein erstes Bild vom Borderlands-Film machen, der ab dem 22. August 2024 in den deutschen Kinos landet:

2:53 Borderlands: Hier ist der erste große Trailer zur Film-Umsetzung

Worum geht’s im Borderlands-Film?

Im Film begleiten wir Lilith (Cate Blanchett), die eine berühmte Kopfgeldjägerin mit einer mysteriösen Vergangenheit ist. Sie muss unfreiwillig auf ihren Heimatplaneten Pandora zurückkehren, um die vermisste Tochter von Atlas (Édgar Ramírez) zu finden, der zufälligerweise der mächtigste Schurke des Universums ist.

Dafür stellt Lilith ein Team zusammen, das aus folgenden Mitgliedern besteht: Der ehemalige Elite-Söldner Roland (Kevin Hart), die Wissenschaftlerin Tannis (Jamie Lee Curtis), der Roboter Claptrap (Jack Black), die junge Sprengmeisterin Tiny Tina (Ariana Greenblatt) sowie deren muskelbepackter Beschützer Krieg (Florian Munteanu).

