Lustiger Zelda BotW-Zwischenfall: Gefräßiges Pferd sabotiert Rätsel-Setup

Das Schöne an Open World-Spielen ist der gewisse Chaos-Faktor, den sie bieten. Kleine Details können schnell zu lustigen Zwischenfällen wie diesem führen: Zelda-Fan RainbowInTheDork hat auf Reddit ein Video gepostet. Zu sehen ist darin ein Rätsel aus Breath of the Wild, das Körbe und Äpfel beinhaltet und eigentlich korrekt gelöst wurde. Hätte da nicht das treue Ross Interesse an den Äpfeln gezeigt. Wir erklären euch, worum es geht.

Pferde zerstört das Rätsel-Lineup

Darum geht es: RainbowInTheDork hat auf Reddit ein Video mit einer Spielszene aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild veröffentlicht. Der Titel des Videos spiegelt vermutlich perfekt die Gedanken des Zelda-Fans wider, als das Unvermeidliche eingetreten ist:

"Was zur… Wo ist mein Kr[og-Samen]… Oh!"

Link zum Reddit-Inhalt

In der Szene geht es um ein Rätsel, bei dem Äpfel in Körbe gelegt werden müssen. Zur Belohnung gibt es einen Krog-Samen. Aber eben nicht in diesem Fall. Zwar ist das Obst richtig platziert, aber Pferde lieben nun mal Äpfel und das Pferd von RainbowInTheDork dachte in diesem Moment wohl: "Super, dass es hier eine Snack-Straße für mich gibt." Es frisst sich von einem Korb zum nächsten uns sabotiert so das Rätsel.

Mehr zu Breath of the Wild:

Amüsante Szene

Diese Sabotage dürfte kein Anlass zu großem Ärger gewesen sein, nachdem RainbowInTheDork das Pferd am liebsten zu Lasagne verarbeitet hätte. Vermutlich hatte der Zelda-Fan noch genug andere Äpfel dabei, um das Rätsel trotzdem zu lösen. Es handelt sich vielmehr um einen lustigen Zwischenfall, der auch viele andere Reddit-Nutzer*innen amüsiert und fasziniert. Spattzzz schreibt beispielsweise:

"Ich liebe dieses Spiel einfach. Natürlich will das Pferd die Äpfel essen, wenn es sich selbst überlassen ist. Die Programmierung ist nicht von dieser Welt."

Mrsaturncoffeetable sieht das ganz ähnlich. Ihm gefällt es, dass die KI, wie er findet, einerseits sehr simpel funktioniert, andererseits großartiges Storytelling als Nebeneffekt produziert.

Wie gefällt euch dieses Detail? Welche lustigen Szenen habt ihr in BotW erlebt?