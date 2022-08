Brandneuer Shooter für PS4 + PS5 jetzt im Angebot der Woche des PS Store

Sniper Elite 5 ist das neue Angebot der Woche im PlayStation Store. Die Standard-Version des erst Ende Mai erschienenen Actionspiels für PS4 und PS5 kostet nur noch 41,99€ statt 59,99€, die Deluxe Edition gibt es für 64,79€ statt 89,99€. Auch den Season Pass One gibt es günstiger, nämlich für 27,99€ statt 34,99€. Die Übersicht über die Angebote, die noch bis 1 Uhr morgens am 25. August gültig sind, findet ihr hier:

Was ist Sniper Elite 5?

Simulation auf Wunsch: Wie schon seine Vorgänger ist Sniper Elite 5 eine Mischung aus Stealth-Action und Scharfschützen-Simulation. Wie anspruchsvoll der Simulations-Aspekt ist, hängt dabei von euren Einstellungen im Optionsmenü ab. Mit normalen Einstellungen ist ein Kopfschuss auf mehrere hundert Meter Entfernung nicht allzu schwer. Muss man allerdings den Kugelabfall manuell ausgleichen und den Wind einberechnen, steht man plötzlich vor einer ganz neuen Herausforderung.

Stealth-Sandbox: Im Kern erinnert Sniper Elite 5 aber eher an eine Stealth-Sandbox im Stile eines Hitman. In den neun großen Arealen, die wir frei erkunden können, geht es vor allem darum, einen Plan auszutüfteln, wie wir am besten zu unseren Zielpersonen vordringen, und uns dann Schritt für Schritt vorzutasten. Dabei stehen und neben unserem Scharfschützengewehr auch zahlreiche weitere Waffen, Fallen wie Minen und natürlich Schleichangriffe zur Verfügung, wodurch uns stets zahlreiche spielerische Möglichkeiten offenstehen.

Belanglose Story, malerische Landschaften: Nach Nordafrika in Teil 3 und Italien in Teil 4 schickt uns Sniper Elite 5 ins Frankreich des Jahres 1944. Die Story rund um ein weiteres Nazi-Geheimprojekt, das wir zu verhindern haben, ist nicht sonderlich kreativ und sicherlich nicht der Grund, weshalb man Sniper Elite 5 kaufen sollte. Was das Artdesign angeht, wurde das Szenario aber sehr hübsch umgesetzt. Die weiten Levels bieten viel Raum für hübsche und abwechslungsreiche Landschaften sowie für malerische Architektur, die von beschaulichen Dörfern bis hin zu beeindruckenden Schlössern reicht.

Mehr über Sniper Elite 5 und all seine Stärken und Schwächen erfahrt ihr in unserem ausführlichen Test:

42 3 Mehr zum Thema Sniper Elite 5 im Test: Das beste Stealth-Spiel seit Hitman 3