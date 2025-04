Breath of Fire 4 ist zurück und ich kann mein Glück kaum fassen

Breath of Fire 4 ist zurück und ihr könnt es ab sofort wieder spielen.

In den vergangenen Jahren, wenn nicht gar Jahrzehnten, hatten es Fans von Breath of Fire wahrlich nicht leicht. Dass kein neuer Ableger erscheint, ist die eine Sache. Dass die JRPG-Klassiker von Capcom jedoch so gut wie nicht mehr verfügbar sind, wiegt hingegen weit schwerer.

Speziell Breath of Fire 3 und 4, die beide zu meinen absoluten Lieblingsspielen zählen, sind ohne ins Illegale abzudriften oder eine PlayStation 1 unter dem Fernseher stehen zu haben nicht mehr verfügbar.



BIS JETZT! Soeben haben GOG (Good old Games) eine Nachricht veröffentlicht, auf welche die geschundene BoF-Community so, so lange gewartet hat. Zumindest Breath of Fire 4 ist ab sofort zurück!

GOG veröffentlicht Breath of Fire 4

Zum 25-jährigen Jubiläum haben GOG das fantastische Rollenspiel auf ihrer Plattform veröffentlicht und schreiben dazu auf Bluesky:

"25 Jahre nach der ursprünglichen Veröffentlichung für PlayStation 1 kehrt Breath of Fire IV endlich zurück und ist ab sofort auf GOG erhältlich, dank EUCH: den unglaublichen Fans, die dieses legendäre JRPG auf der GOG Dreamlist unterstützt haben"

Alles Wichtige zur Neuveröffentlichung von Breath of Fire 4

Breath of Fire 4 könnt ihr euch ab sofort für 9,99 Euro auf GOG holen. Die Version ist mit Windows 10 und 11 kompatibel und erscheint in englischer und japanischer Synchro.

Zudem wurde unter anderem der Maus- und Tastatur-Support verbessert, alle Bugs beseitigt und ihr könnt das Spiel mit aktuellen Controllern wie dem PS5 DualSense oder dem Xbox Series-Controller zocken.

Ich kann euch Breath of Fire 4 nur ans Herz legen

Zwar habe ich Breath of Fire 3 als meinen ersten BoF-Teil, den ich Ende der 1990er auf der PS1 gezockt habe, noch mininmal besser in Erinnerung, dennoch ist Breath of Fire 4 ein fantastisches rundenbasiertes Rollenspiel. Eines, das rund um die Hauptfiguren Ryu und Prinzessin Nina eine packende Geschichte erzählt, das einen mächtig fordert und einen fantastischen Soundtrack hat.

Ich verstehe voll, wenn ihr euch gerade in Clair Obscur als wahrlich hervorragendes und modernes "JRPG" stürzt, aber für mich und sicher auch viele BoF-Fans ist heute das Genre-Highlight der Woche erschienen, das ich euch nur ans Herz legen kann.

Habt ihr Breath of Fire 4 damals gespielt und wie sind eure Erinnerungen an das JRPG?