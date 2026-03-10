  • Anzeige

Brettspiel-Angebote am Spring Sale: Das sind meine 10 Tipps

Die Frühlingsangebote auf Amazon sind gestartet und bieten eine Menge für Brettspiel-Fans. Ich habe euch die 10 spannendsten Brettspiele herausgesucht.

Elias Mohr, GamePro Deals
10.03.2026 | 12:03 Uhr


Auf Amazon sind während des Spring Sales haufenweise Brettspiele richtig günstig.

Der Frühling steht vor der Tür. Das bemerkt man nicht nur an den höheren Temperaturen, den ersten Krokussen oder der Sonne, sondern auch daran, dass auf Amazon wieder die Frühlingsangebote gestartet sind. Und ich als Brettspiel-Fan habe ich gleich daran gemacht, die Angebote zu durchforsten und die Highlights des Sales zu sammeln.

Ich wurde nicht enttäuscht, Amazon hat einige echte Hits drastisch reduziert. Ich zeige euch 10 Deals, die sich aus meiner Sicht besonders lohnen.

Amazon Frühlingsangebote: Das sind die Brettspiel-Highlights

Everdell gehört meiner Meinung nach zu den besten Brettspielen überhaupt.

Wie ich meine Tipps zusammengestellt habe

Ich habe bei meinen Empfehlungen darauf geachtet, jeden Schwierigkeitsgrad mit aufzunehmen. Wenn ihr also eher auf der Suche nach einem Spiel seid, das ihr mit der ganzen Familie spielen könnt, dann sind das Spiel des Lebens in der Mario-Variante oder Würfelkönig die passenden Spiele.

Wollt ihr aber ein Spiel, das einen etwas höheren Anspruch hat, etwa für den nächsten Spieleabend in der Freundesgruppe, dann sind Spirit Island, Everdell oder Paleo die geeigneteren Kandidaten. Die Rabatte für die Spiele liegen dabei teilweise sogar weit über 50 %, ihr solltet euch aber beeilen, denn es kann gut sein, dass die besten Brettspiel-Deals schnell ausverkauft sein werden. Haltet euch also ran, um euch die besten Schnäppchen noch zu sichern.

Mit einem Einkaufswagen markierte Links sind so genannte Affiliate-Links. Beim Kauf über diese Links erhalten wir je nach Anbieter eine kleine Provision - ohne Auswirkung auf den Preis. Mehr Infos.
