Brettspiel-Angebote am Spring Sale: Das sind meine 10 Tipps

Der Frühling steht vor der Tür. Das bemerkt man nicht nur an den höheren Temperaturen, den ersten Krokussen oder der Sonne, sondern auch daran, dass auf Amazon wieder die Frühlingsangebote gestartet sind. Und ich als Brettspiel-Fan habe ich gleich daran gemacht, die Angebote zu durchforsten und die Highlights des Sales zu sammeln.
Ich wurde nicht enttäuscht, Amazon hat einige echte Hits drastisch reduziert. Ich zeige euch 10 Deals, die sich aus meiner Sicht besonders lohnen.Hier kommt ihr zur Übersicht mit allen Brettspiel-Angeboten
Amazon Frühlingsangebote: Das sind die Brettspiel-Highlights
- Everdell (wunderschönes Kennerspiel mit Workerplacement)
- Das Spiel des Lebens – Super Mario Edition (Erinnert an Mario Party, nur als Brettspiel)
- Würfelkönig (kniffliges Würfelspiel für die ganze Familie)
- Evacuation (Expertenspiel mit Raumschiffen von Brettspiel-Legende Vladimír Suchý)
- Dorfromantik – Sakura (Verbesserte Version des Dorfromantik-Brettspiels mit Kirschblüten)
- Paleo (Kennerspiel des Jahres 2021)
- Auf den Wegen von Darwin (Familienspiel über die Evolution, nominiert zum Spiel des Jahres 2024)
- Die Zwerge Big Box (Brettspiel zum gleichnamigen Fantasy-Roman mit 61 % Rabatt
- Heat (Rasantes Rennspiel mit Rennwägen aus den 60er Jahren)
- Spirit Island (kooperatives Expertenspiel mit Top-Wertungen auf BoardGameGeek)
Wie ich meine Tipps zusammengestellt habe
Ich habe bei meinen Empfehlungen darauf geachtet, jeden Schwierigkeitsgrad mit aufzunehmen. Wenn ihr also eher auf der Suche nach einem Spiel seid, das ihr mit der ganzen Familie spielen könnt, dann sind das Spiel des Lebens in der Mario-Variante oder Würfelkönig die passenden Spiele.
Wollt ihr aber ein Spiel, das einen etwas höheren Anspruch hat, etwa für den nächsten Spieleabend in der Freundesgruppe, dann sind Spirit Island, Everdell oder Paleo die geeigneteren Kandidaten. Die Rabatte für die Spiele liegen dabei teilweise sogar weit über 50 %, ihr solltet euch aber beeilen, denn es kann gut sein, dass die besten Brettspiel-Deals schnell ausverkauft sein werden. Haltet euch also ran, um euch die besten Schnäppchen noch zu sichern.Alle Deals in der Übersicht bei Amazon