Peter Jackson wollte nicht nur Der Herr der Ringe, sondern auch diese geniale Buchreihe verfilmen!

In dieser Buchreihe verändern Drachen den Lauf der napoleonischen Kriege.

Ein gutes Fantasybuch schafft es auch in Zeiten von Games, Filmen und Netflix-Serien mich zu fesseln. Und die Buchreihe "Die Feuerreiter ihrer Majestät" hat das so gut geschafft wie schon lange keine Geschichte mehr. Dabei klingt die Prämisse auf dem Papier total simpel: Die Geschichte spielt zu Zeiten Napoleons – mit dem fundamentalen Unterschied, dass Drachen existieren und auch in den Kriegen mitmischen.

Simpel zwar, aber super spannend und genial! Das sehe nicht nur ich so, sondern auch der Regisseur der Herr der Ringe-Filme Peter Jackson, der die Buchreihe eigentlich mal als Filmreihe umsetzen wollte.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro und stieß auf großes Interesse. Wir haben ihn für euch auf Aktualität überprüft. Wenn ihr dieses Thema bislang verpasst habt, bekommt ihr jetzt erneut die Chance.

Worum geht's überhaupt?

Wenn ein Buch-Genre so groß ist wie Fantasy, dann ähneln sich zwangsläufig viele Romane. Nicht aber "Die Feuerreiter ihrer Majestät". Die Buchreihe, die auf englisch übrigens einfach nur "Temeraire" heißt, hat einen frischen und unverbrauchten Ansatz.

Die Buchreihe umfasst insgesamt neun Romane.

Der englische Marine-Kapitän Will Laurence findet bei der Eroberung eines französischen Schiffes ein Drachenei, aus dem sofort ein Drache schlüpft. Und da sich Drachen an den ersten Menschen binden, den sie beim Schlüpfen erblicken, bleibt Will nur eines übrig: Das Kommando seines Schiffes abgeben und sich den Feuerreitern, der Drachen-Einheit der britischen Armee, anschließen. Dort werden er und sein neuer Freund Temeraire ausgebildet, um gegen die französische Armee zu kämpfen, die bereits ihren nächsten Schlag plant.

Die Verfilmung hätte ein neues Herr der Ringe werden können

Peter Jackson, der Regisseur der Herr der Ringe- und Hobbit-Filme, mochte die Reihe wohl auch sehr gern, weshalb er sich die Verfilmungsrechte sicherte. Warum danach nie ein Film erschien, weiß keiner so genau. In einem Reddit-Post klärte die Autorin Naomi Novik darüber auf, dass die Rechte mittlerweile an sie zurückgegeben wurden.

Sehr sehr schade, ich hätte diesen Film wirklich gerne gesehen, aber stattdessen verfilmte Jackson mit Mortal Engines ein anderes Fantasy/Sci-Fi-Buch. Der Film floppte aber krachend. Vielleicht gibt es in der Zukunft ja doch noch Hoffnung für die Feuerreiter?

2:35 Mortal Engines - Der Krieg der Städte hat im neuen Trailer zu Peter Jacksons Fantasyfilm begonnen

Alle neun Bücher in der Übersicht