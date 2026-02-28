Diese Bücher waren Inspiration für großartige Videospiele und deswegen solltet ihr sie unbedingt lesen!

Diese Bücher haben einige der in meinen Augen besten Videospiele hervorgebracht.

Wenn man sich aktuelle Releases so anschaut, kann man durchaus das Gefühl bekommen, dass den Entwicklerstudios und Publishern die Ideen ausgehen und lieber auf bereits bekannte Franchises setzen. Wo ist denn die ganze kreative Power hin? Ich habe eine Idee, die Abhilfe schaffen könnte: Bücher! Bisher gibt es nur sehr wenige Games, die sich direkt von Büchern inspirieren lassen, aber die sind alle große Klasse! Drei Romane, bzw. Romanreihen, die zu großartigen Spielen wurde, will ich euch hier vorstellen.

Stalker: Ein dystopisch genial erdrückender Klassiker

Der erste Teil von Stalker gehört zu einem der besten Vertreter des Shooter-Genres und wartet vor allem mit einer wahnsinnig dichten Atmosphäre und fantastischen Horror-Elementen auf. Aber wusstet ihr, dass das Spiel auf einem Roman aus dem Jahr 1981 basiert? Unter dem Titel "Picknick am Wegesrand" erzählt der Roman von Red Shewhart, der sich als Stalker in die verbotene Zone wagt, in der sich immer wieder Anomalien bilden, durch die außerirdische Artefakte auf der Erde landen. Doch die Zone ist gefährlich und steckt voller Geheimnisse.

Der geniale Roman aus den 80ern ist auch heute noch einen Blick wert.

Fans des Videospiels werden hier definitiv auf ihre Kosten kommen, denn die Stimmung des Spiels ist wirklich perfekt aus dem Roman übertragen. Und auch wenn der zweite Teil von Stalker nicht wirklich überzeugen konnte, ist der Roman immer noch lesenswert. 2021 wurde er neu übersetzt und heißt seitdem auch wirklich "Stalker".

The Witcher: Verkürzt euch die Wartezeit auf Teil 4

Zusammen ergeben die fünf Romane einen schicken Rücken, der euer Bücherregal ansehnlich macht.

Das diese Bücher hier auftauchen mussten, war ja irgendwie klar. Aber was soll man sagen? Sowohl die Bücher als auch die Spiele sind einfach absolute Spitzenklasse und gehören zu den Büchern/Spielen die ich bisher gelesen/gespielt habe. Es ist ohne Zweifel eines der besten Fantasy-Universen die ich kenne und gerade jetzt, in heißer Erwartung von the Witcher 4 gibt es noch einen Grund mehr, die Buchreihe endlich nachzuholen.

Und da habt ihr ordentlich was zu tun: Insgesamt umfasst die Roman-Reihe inzwischen acht Bände: Drei bilden die Vorgeschichte und fünf die Hauptstory. Hier ein kleiner Überblick:

Die Vorgeschichte:

Die Hauptstory:

Ab in die U-Bahn: Die Metro-Trilogie

Die Metro-Bücher zeichnen ein genial dystopisches Bild der nicht mehr so weit entfernten Zukunft.

Auch wenn die Metro-Spiele alle schon das eine oder andere Jahr auf dem Buckel haben: Ich habe sie erst kürzlich gespielt und spielerisch haben sie nichts von ihrem Charme verloren. Genau wie in den Spielen erleben wir in der Romanreihe die Geschichte von Artjom, der nach einem verheerenden Atomkrieg zusammen mit anderen Überlebenden in den U-Bahnschächten von Moskau lebt. Als er erfährt, dass in den Tunneln ein Objekt geben soll, was die Menschheit retten könnte, begibt er sich auf das gefährlichste Abenteuer seines Lebens.

Anders als die Spiele folgen die Bücher einer genauen Nummerierung, die sich aus dem jeweiligen Jahr ergibt, in der die Geschichte spielt: