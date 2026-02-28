  • Anzeige

PS5-Hit aus Deutschland: Dieses Spiel bringt eine legendäre Reihe der 90er zurück und ist jetzt richtig günstig!

Die Fortsetzung eines eines legendären Klassikers der 90er, die im GameStar-Test 90 Punkte abgestaubt hat, könnt ihr euch jetzt für PS5 im Top-Angebot schnappen!

28.02.2026 | 14:07 Uhr


Mit diesem Spiel hat ein Klassiker aus dem Jahr 1999 endlich die Fortsetzung erhalten, die er verdient. Mit diesem Spiel hat ein Klassiker aus dem Jahr 1999 endlich die Fortsetzung erhalten, die er verdient.

Gerade könnt ihr euch ein Spiel aus Deutschland, das eine beliebte Reihe der 90er fortsetzt und im Test unserer GameStar-Kollegen satte 90 Punkte abgestaubt hat, günstig für PS5 im Angebot abstauben. Bei Amazon bekommt ihr den Hit jetzt nämlich für nur noch 14,99€ (UVP: 59,99€), laut Vergleichsplattformen ist er nirgendwo sonst so günstig. Dieser Link bringt euch direkt zum Angebot:

Taktische Tiefe & viel Zerstörung: Das ist die deutsche Fortsetzung des 90er-Hits!

Video starten 2:40 Jagged Alliance 3 im Gameplay-Trailer

Wir sprechen hier von Jagged Alliance 3, durch den der gefeierte Klassiker Jagged Alliance 2 aus dem Jahr 1999 nach verschiedenen kleineren Titeln und fehlgeschlagenen Experimenten endlich einen richtigen Nachfolger bekommen hat, der diesen Namen auch verdient. Wie beim Vorgänger handelt es sich dabei um ein Rundentaktik-Spiel im Stil von XCOM, in dem ihr eure eigene Söldnergruppe führt.

In den Taktik-Gefechten sorgt dabei unter anderem die reiche Auswahl an Waffen, darunter nicht nur Sturm- und Scharfschützengewehre, sondern auch Raketenwerfer und Mörser. Dass die Gebäude größtenteils zerstörbar sind, sorgt dabei für vielfältige taktische Möglichkeiten, denn so könnt ihr Wände, hinter denen sich Gegner verschanzen, einfach in die Luft jagen. Außerdem haben all eure Söldner unterschiedliche Fähigkeiten und eine eigene Persönlichkeit.

Grafisch ist Jagged Alliance 3 so detailliert, dass es selbst aus der Third-Person-Perspektive noch eine gute Figur macht. Grafisch ist Jagged Alliance 3 so detailliert, dass es selbst aus der Third-Person-Perspektive noch eine gute Figur macht.

Die Gefechte sind aber nur der eine Teil des Spiels. Der anderen findet auf der strategischen Übersichtskarte des Landes Grand Chien statt, das ihr befreien sollt. Hier entscheidet ihr, welche Region ihr als nächstes angreift, wobei ihr darauf achten müsst, Waffen und Rohstoffe zu erbeuten, um eure Söldnertruppe zu versorgen und auszubauen. Auch die feindlichen Truppen sind dabei stets in Bewegungen, sodass dieser Strategie- und Verwaltungsteil deutlich mehr Tiefgang hat als etwa in XCOM.

