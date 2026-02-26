Holt euch eure Kindheit zurück mit Retro-Handhelds von 50 bis 250 €

Früher war Gaming besser? Manchmal packt einen die Nostalgie der Spiele aus der Kindheit. Mal wieder die alte polygonarme Spyro-Trilogie der PS1 oder Pokémon Smaragd spielen. In Anbetracht der Hardware-Krise scheinen neue Spiele so unzugänglich wie schon lange nicht mehr. Weil man für Retro-Games aber keine High-End-Hardware benötigt und die Community um Emulatoren immer größer wird, gibt es mittlerweile richtig viele gute Handhelds, um einfach mal wieder in die alten Spiele-Klassiker einzutauchen.Holt euch dieses geniale Klapp-Handheld für Retro-Spiele auf Amazon!
Retro-Handhelds und Emulatoren – was ist zu beachten?
Sind Emulatoren legal?
Emulatoren sind keine Neuheit. Seit Jahren werden Konsolenspiele auf anderen Geräten spielbar gemacht, um vor allem alte Spiele, die es teilweise nicht mehr zu kaufen gibt, zu zocken. Das Ganze ist eine rechtliche Grauzone, denn das Erstellen von eigenen Sicherheitskopien in Form von ROMs oder ISOs und die Nutzung von Emulatoren ist erlaubt. Also eine eigene Kopie eines Wii-Spiels auf dem Dolphin-Emulator zu spielen ist völlig fine.
ROMs aus dem Internet hoch- und herunterzuladen ist hingegen verboten, weil es sich um eine Raubkopie handelt. Wie ist also die Lage um Konsolen, die schon tausende Spiele vorinstalliert haben? In erster Linie haften die Verkäufer/Hersteller der Konsole und dann die Verkaufsplattform, z.B. Amazon. Der Endverbraucher ist zwar rein rechtlich nicht im Reinen, jedoch ist das Risiko für eine strafrechtliche Verfolgung gering. Das höchste Risiko ist, dass beim Import der Konsole aus China der Zoll das Gerät aus dem Verkehr zieht.
Warum gibt es so viele Konsolen mit gleichem Namen?
In der Retro-Handheld-Community haben sich einige Modelle als richtige Klassiker etabliert. Während hinter einigen Konsolen klare Firmen stehen, werden andere Konsolen von verschiedenen chinesischen Fabriken hergestellt und orientieren sich an einer Vorlage. Rechtliche Grauzonen sind auf dem Markt nun mal chaotisch wie der wilde Westen.
Das heißt:Es gibt Klone von Klonen und es ist nicht einfach, einen Überblick zu haben, welchen Konsolen man trauen kann. Deswegen hier mein Rat: Schaut auf die Kundenbewertungen und recherchiert ein wenig zu dem Thema auf jeweiligen Subreddits oder Seiten wie retrocatalog.com oder handhelds.wiki.
R36S – die Retro-Konsole im klassischen Game-Boy-Look ab 50 €
Beim R36S handelt es sich nicht um eine Marke, sondern um ein White-Label-Produkt, also Ware, die unter verschiedenem Branding verkauft werden. Die günstige Konsole ist sehr beliebt, und es gibt sogar ein eigenes R36S-Subreddit. Fans nutzen ihn als Linux-basierte Emulator-Maschine für alle 2D-Konsolen bis zum SNES und GameBoy Advance, aber sogar Spiele von der PlayStation 1 packt die Maschine problemlos.
Mit seinem 3,5-Zoll großen IPS-Bildschirm im 4:3-Verhältnis lassen sich z.B. alte Nintendo-Klassiker auf einem schönen, hellen Bildschirm genießen und weil die alten Spiele keine krasse Hardware benötigen, spart man an jeder Stelle, ohne dafür Leistung einbüßen zu müssen. Zudem lässt sich der Speicher mit einer SD-Karte erweitern, aber dazu muss noch etwas gesagt werden …Holt euch einen R36S auf Amazon
Ein wertvoller Tipp: Holt euch eine gute microSD-Karte
In der Regel werden diese Retro-Handhelds mit eigenen microSD-Karten geliefert. Das Problem ist, dass diese meist die billigsten der billigen Karten überhaupt von No-Name-Marken sind. Oft beschweren sich Kunden darüber, dass ihre Speicherstände gelöscht werden oder das Gerät nicht hochfahren will. Deswegen empfehlen eigentlich alle aus der Handheld-Community, sich bei diesen Geräten IMMER eine eigene microSD-Karte zuzulegen.
Anbernic RG-40XXH – der horizontale Handheld ab 100 €
Sogar leuchtende Joysticks hat er! Anbernic ist ein Name, dem die Retro-Handheld-Community vertraut. Beim RG-40XXH habt ihr gegenüber dem R36S eine angenehmere Form und eine bessere Performance bei den frühen 3D-Konsolen. Die meisten Nintendo DS, N64 und Sega Dreamcast-Spiele sollten hier problemlos laufen.Holt euch einen RG-40XXH auf Amazon
Miyoo Flip – starke Clamshell-Konsole ab 100 €
Wie cool war denn der Nintendo Game Boy Advance SP? Perfekte Größe für die Hosentasche und endlich ein Backlight, damit man auch in der Dunkelheit etwas erkennt. Klapp-Konsolen – oder Clamshells, wie man sie auf Englisch nennt – sind eine beliebte Form für moderne Retro-Handhelds.
Der Miyoo Flip erinnert sehr stark an den SP, kann aber leistungstechnisch noch eine Schippe auf den RG-40XXH legen, wenn auch nicht viel mehr. Zumindest packt er Sega Saturn und PSP-Spiele etwas besser. Bei diesem Amazon-Angebot gibt es sogar eine praktische Tragetasche und eine Schutzfolie mit dazu!Holt euch einen Miyoo Flip auf Amazon
Retroid Pocket 5 – ein starker Fan-Favorit für 250 €
Die bisherigen Handhelds hatten alle eine 640x480-Auflösung. Für Spiele bis hin zum GameCube war das 4:3-Bildschirmverhältnis auch komplett normal, weshalb das auch ausreicht. Für alle späteren Spielekonsolen hat sich das heute etablierte 16:9-Verhältnis durchgesetzt, weshalb für neuere Konsolen auch ein breiterer Bildschirm hermuss.
So einen Bildschirm hat auch der Retroid Pocket 5, der sogar mit einem 1920x1080-AMOLED-Screen wirklich beachtliches Bild liefern kann. Das hilft euch zwar nicht bei Game-Boy-Spielen, aber mit einer weitestgehend problemlosen Emulation bis hin zur PlayStation 2, packt die Maschine sogar einige Spiele für die WiiU und Switch. Es handelt sich um ein modernes Android-basiertes Handheld mit 8 GB LPDDRX-RAM und Qualcomm Snapdragon 856 CPU und Adreno 650 GPU.Holt euch einen Retroid Pocket 5 auf Amazon
Nintendo Switch Lite – die günstigste, rechtlich sichere Wahl
Wem bei der ganzen Geschichte um mögliche Raubkopien und rechtliche Grauzonen immer noch mulmig ist, kann sich auch glücklich schätzen, dass man die Retro-Nostalgie direkt bei Nintendo befriedigen kann – wenn auch nur bei den eigenen Konsolen und dem Sega Mega Drive.
Über das Nintendo Switch Online-Abo und das Erweiterungspaket, könnt ihr eine große Auswahl aus Klassikern vom NES bis hin zum N64 und GameBoy Advance spielen. The Legend of Zelda, Castlevania, Super Mario 64 oder Golden Sun sind nur einige der starken Titel, die ihr hier spielen könnt. Außerdem könnt ihr eure Sammlung immer noch mit starken Switch-Ports oder Lieblingen der letzten Jahre erweitern.Holt euch die Nintendo Switch Lite auf Amazon!