Holt euch eure Kindheit zurück mit Retro-Handhelds von 50 bis 250 €

Retro-Handhelds können aussehen wie Klassiker, aber auch wie moderne Konsolen – aber es gibt einiges zu beachten.

Früher war Gaming besser? Manchmal packt einen die Nostalgie der Spiele aus der Kindheit. Mal wieder die alte polygonarme Spyro-Trilogie der PS1 oder Pokémon Smaragd spielen. In Anbetracht der Hardware-Krise scheinen neue Spiele so unzugänglich wie schon lange nicht mehr. Weil man für Retro-Games aber keine High-End-Hardware benötigt und die Community um Emulatoren immer größer wird, gibt es mittlerweile richtig viele gute Handhelds, um einfach mal wieder in die alten Spiele-Klassiker einzutauchen.

Retro-Handhelds und Emulatoren – was ist zu beachten?

Sind Emulatoren legal?

Emulatoren sind keine Neuheit. Seit Jahren werden Konsolenspiele auf anderen Geräten spielbar gemacht, um vor allem alte Spiele, die es teilweise nicht mehr zu kaufen gibt, zu zocken. Das Ganze ist eine rechtliche Grauzone, denn das Erstellen von eigenen Sicherheitskopien in Form von ROMs oder ISOs und die Nutzung von Emulatoren ist erlaubt. Also eine eigene Kopie eines Wii-Spiels auf dem Dolphin-Emulator zu spielen ist völlig fine.

ROMs aus dem Internet hoch- und herunterzuladen ist hingegen verboten, weil es sich um eine Raubkopie handelt. Wie ist also die Lage um Konsolen, die schon tausende Spiele vorinstalliert haben? In erster Linie haften die Verkäufer/Hersteller der Konsole und dann die Verkaufsplattform, z.B. Amazon. Der Endverbraucher ist zwar rein rechtlich nicht im Reinen, jedoch ist das Risiko für eine strafrechtliche Verfolgung gering. Das höchste Risiko ist, dass beim Import der Konsole aus China der Zoll das Gerät aus dem Verkehr zieht.

Die Retro-Nostalgie ist schon zu LEGO rübergeschwappt, zocken könnt ihr auf diesem Game Boy aber nicht.

Warum gibt es so viele Konsolen mit gleichem Namen?

In der Retro-Handheld-Community haben sich einige Modelle als richtige Klassiker etabliert. Während hinter einigen Konsolen klare Firmen stehen, werden andere Konsolen von verschiedenen chinesischen Fabriken hergestellt und orientieren sich an einer Vorlage. Rechtliche Grauzonen sind auf dem Markt nun mal chaotisch wie der wilde Westen.

Das heißt:Es gibt Klone von Klonen und es ist nicht einfach, einen Überblick zu haben, welchen Konsolen man trauen kann. Deswegen hier mein Rat: Schaut auf die Kundenbewertungen und recherchiert ein wenig zu dem Thema auf jeweiligen Subreddits oder Seiten wie retrocatalog.com oder handhelds.wiki.

R36S – die Retro-Konsole im klassischen Game-Boy-Look ab 50 €

Der R36S erinnert an einen GameBoy Color mit Triggertasten, Joysticks und größerem Display.

Beim R36S handelt es sich nicht um eine Marke, sondern um ein White-Label-Produkt, also Ware, die unter verschiedenem Branding verkauft werden. Die günstige Konsole ist sehr beliebt, und es gibt sogar ein eigenes R36S-Subreddit. Fans nutzen ihn als Linux-basierte Emulator-Maschine für alle 2D-Konsolen bis zum SNES und GameBoy Advance, aber sogar Spiele von der PlayStation 1 packt die Maschine problemlos.

Mit seinem 3,5-Zoll großen IPS-Bildschirm im 4:3-Verhältnis lassen sich z.B. alte Nintendo-Klassiker auf einem schönen, hellen Bildschirm genießen und weil die alten Spiele keine krasse Hardware benötigen, spart man an jeder Stelle, ohne dafür Leistung einbüßen zu müssen. Zudem lässt sich der Speicher mit einer SD-Karte erweitern, aber dazu muss noch etwas gesagt werden …

Ein wertvoller Tipp: Holt euch eine gute microSD-Karte

In der Regel werden diese Retro-Handhelds mit eigenen microSD-Karten geliefert. Das Problem ist, dass diese meist die billigsten der billigen Karten überhaupt von No-Name-Marken sind. Oft beschweren sich Kunden darüber, dass ihre Speicherstände gelöscht werden oder das Gerät nicht hochfahren will. Deswegen empfehlen eigentlich alle aus der Handheld-Community, sich bei diesen Geräten IMMER eine eigene microSD-Karte zuzulegen.

Anbernic RG-40XXH – der horizontale Handheld ab 100 €

Von der Form geht der Anbernic RG-40XXH in RIchtung PSP und Switch. Zumindest hat er auch einen TV-Output.

Sogar leuchtende Joysticks hat er! Anbernic ist ein Name, dem die Retro-Handheld-Community vertraut. Beim RG-40XXH habt ihr gegenüber dem R36S eine angenehmere Form und eine bessere Performance bei den frühen 3D-Konsolen. Die meisten Nintendo DS, N64 und Sega Dreamcast-Spiele sollten hier problemlos laufen.

Miyoo Flip – starke Clamshell-Konsole ab 100 €

Wie cool war denn der Nintendo Game Boy Advance SP? Perfekte Größe für die Hosentasche und endlich ein Backlight, damit man auch in der Dunkelheit etwas erkennt. Klapp-Konsolen – oder Clamshells, wie man sie auf Englisch nennt – sind eine beliebte Form für moderne Retro-Handhelds.

Über die TV-Verbindung und Bluetooth geht mit dem Miyoo Flip sogar Couch-Multiplayer.

Der Miyoo Flip erinnert sehr stark an den SP, kann aber leistungstechnisch noch eine Schippe auf den RG-40XXH legen, wenn auch nicht viel mehr. Zumindest packt er Sega Saturn und PSP-Spiele etwas besser. Bei diesem Amazon-Angebot gibt es sogar eine praktische Tragetasche und eine Schutzfolie mit dazu!

Retroid Pocket 5 – ein starker Fan-Favorit für 250 €

Die bisherigen Handhelds hatten alle eine 640x480-Auflösung. Für Spiele bis hin zum GameCube war das 4:3-Bildschirmverhältnis auch komplett normal, weshalb das auch ausreicht. Für alle späteren Spielekonsolen hat sich das heute etablierte 16:9-Verhältnis durchgesetzt, weshalb für neuere Konsolen auch ein breiterer Bildschirm hermuss.

Der Retroid Pocket 5 bewegt sich in der höheren Preiskategorie der Retro-Handhelds, dafür hat er auch ordentlich was drauf.

So einen Bildschirm hat auch der Retroid Pocket 5, der sogar mit einem 1920x1080-AMOLED-Screen wirklich beachtliches Bild liefern kann. Das hilft euch zwar nicht bei Game-Boy-Spielen, aber mit einer weitestgehend problemlosen Emulation bis hin zur PlayStation 2, packt die Maschine sogar einige Spiele für die WiiU und Switch. Es handelt sich um ein modernes Android-basiertes Handheld mit 8 GB LPDDRX-RAM und Qualcomm Snapdragon 856 CPU und Adreno 650 GPU.

Nintendo Switch Lite – die günstigste, rechtlich sichere Wahl

Wem bei der ganzen Geschichte um mögliche Raubkopien und rechtliche Grauzonen immer noch mulmig ist, kann sich auch glücklich schätzen, dass man die Retro-Nostalgie direkt bei Nintendo befriedigen kann – wenn auch nur bei den eigenen Konsolen und dem Sega Mega Drive.

Die Switch Lite ist einfach mitzunehmen und kostet keine 200€. Dank Nintendo Switch Online können alte Klassiker problemlos gespielt werden.

Über das Nintendo Switch Online-Abo und das Erweiterungspaket, könnt ihr eine große Auswahl aus Klassikern vom NES bis hin zum N64 und GameBoy Advance spielen. The Legend of Zelda, Castlevania, Super Mario 64 oder Golden Sun sind nur einige der starken Titel, die ihr hier spielen könnt. Außerdem könnt ihr eure Sammlung immer noch mit starken Switch-Ports oder Lieblingen der letzten Jahre erweitern.