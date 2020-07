Bulletstorm-Entwickler kündigen großes AAA-Spiel für PS5, Xbox Series X an

Das Entwicklerstudio People Can Fly will wachsen und kündigte daher an, dass sich momentan ein umfangreiches AAA-Action-Adventure für PS5 und Xbox Series X in Arbeit befindet, welches das Team als "bahnbrechend und hochambitioniert" bezeichnet.

Bei der erst vor einem Jahr gegründeten Zweigstelle in New York werden derzeit weitere Mitarbeiter gesucht, welche an diesem Action-Adventure arbeiten. Außerdem gründete das Unternehmen hinter dem bekannten Shooter Bulletstorm noch ein weiteres Studio in Montreal, das an dem Spiel mitarbeiten soll. Wir dürfen uns also auf etwas wirklich Großes freuen.

Derzeit arbeitet das Team an Outriders, das wir euch hier vorstellen:

People Can Fly werden immer größer

Sebastian Wojciechowski, Geschäftsführer bei People Can Fly, meint zur Zukunft des Unternehmens:

"Da liegt was in der Luft bei People Can Fly. Letztes Jahr kündigten wir die Eröffnung unseres New Yorker Studios an und enthüllten zum ersten Mal Outriders. Heute haben wir die Zahl von 250 Mitarbeitern überschritten und freuen uns, das nächste Kapitel in der Zukunft unseres Unternehmens anzukündigen."

"Von Anfang an war es unsere Absicht, People Can Fly zu einem Multi-Projekt-Studio zu machen und die globale Präsenz unserer Marke weiter auszubauen. Mit der Einführung der Next-Gen-Konsolen im Laufe dieses Jahres sind wir unglaublich gespannt auf die Zukunft von People Can Fly und der gesamten Spieleindustrie."

Es dürfte aber sicher noch etwas dauern, bis wir etwas vom neuen Action-Adventure zu sehen bekommen, doch Vorfreude ist bekanntlich die schönste Freude.

