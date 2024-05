Call of Duty: Black Ops 6 - Genauer Release-Termin geleakt, startet direkt im Xbox Game Pass

Call of Duty 2024 könnte bereits ein Releasedatum haben.

Call of Duty bekommt natürlich auch 2024 wieder einen neuen Ableger der beliebten Shooter-Reihe, so viel ist bereits bekannt. Zwar hat Activision den neuen Teil noch nicht offiziell enthüllt, trotzdem hat ein verlässlicher Leaker bereits das angebliche Releasedatum genannt. Mehr noch, der neue Teil soll tatsächlich direkt zum Release im Game Pass landen.

Neues Call of Duty soll im Oktober kommen

Dank einiger Leaks wissen wir schon länger, dass es sich beim neuen Call of Duty um einen Ableger der Black Ops-Reihe handeln dürfte, vermutlich Black Ops 6. Darauf deutete zuletzt auch die "Sally"-Pistole in Warzone hin, die mit sechs Strichen markiert ist – die "Sally" war damals auf dem Cover des originalen Black Ops von 2010 abgebildet.

Jetzt scheint es ganz so, als würde auch der Release des neuesten Teils schon feststehen. Das berichtet zumindest der Insider Tom Henderson, der besonders für seine verlässlichen CoD-Infos bekannt ist.

Laut seiner Aussage soll der diesjährige CoD-Teil nämlich Ende Oktober erscheinen. Da CoD-Spiele Freitags released werden, geht der Insider vom 25. Oktober aus.

Das deckt sich auch mit einem neuen Bericht von The Verge, die ebenfalls angeben, dass Activision aktuell einen Release Ende Oktober plant. Aktuell sind das natürlich noch unbestätigte Leaks. Selbst wenn sie stimmen sollten, handelt es sich dabei um interne Pläne, die sich in den nächsten Monaten noch ändern könnten.

Call of Duty Day One im Game Pass

Das ist allerdings nicht die einzig interessante Information zum diesjährigen Call of Duty. Laut dem Wall Street Journal soll der neue Ableger auch direkt zum Release im Game Pass landen. Das ist keine komplett überraschende Aussage – sowohl Phil Spencer als auch Xbox-Präsidentin Sarah Bond haben bereits bestätigt, dass jedes First Party-Spiel von Xbox in Zukunft auch Day One im Game Pass landen soll.

Jetzt haben wir aber zumindest die inoffizielle Bestätigung, dass es schon dieses Jahr damit losgehen dürfte.

Neue Infos schon in wenigen Wochen

Genaueres zum neuen Call of Duty dürften wir allerspätestens am 9. Juni erfahren. Dann hält Xbox nämlich seinen großen Sommer-Showcase ab und will direkt im Anschluss noch eine Direct zu einem geheimen Spiel zeigen.

Obwohl, so geheim ist das gar nicht, denn diverse Quellen wie Tom Warren von The Verge haben bereits bestätigt, dass es sich dabei um Call of Duty handeln wird.

Das deckt sich auch mit dem Wall Street Journal-Bericht, laut dem Microsoft am 9. Juni offiziell enthüllen will, dass Call of Duty in den Game Pass kommt. Offen bleibt noch die Frage, ob mit der Ankündigung auch ein Preisanstieg des Game Passes einher gehen wird. Zuletzt gab es Gerüchte, dass Microsoft über eine Preiserhöhung oder gar eine neue Abo-Stufe nachdenkt.

