CoD Modern Warfare 2 + Warzone 2: Das steckt im Battle Pass von Season 1

Call of Duty Modern Warfare 2 bekommt heute mit dem Start von Season 1 auch seinen Battle Pass. Gleichzeitig wird auch Warzone 2 veröffentlicht. Kurz vor Release gibt es nochmal einen ganzen Haufen neuer Infos um Battle Pass der Shooter. Wenn ihr wissen wollt, was ihr alles freischalten könnt und wie das Ganze überhaupt funktioniert, seid ihr hier genau richtig.

So funktioniert der neue Battle Pass in Warzone 2 und MW 2

Season 1 startet: CoD Modern Warfare 2 kann zwar schon eine ganze Weile gespielt werden, aber einen Battle Pass hatte der Activision-Shooter bisher noch nicht. Das ändert sich heute Abend mit dem Launch von Season 1 und Warzone 2.0.

Wie der Battle Pass funktioniert und aussieht, zeigt dieser neue Trailer:

Neues System mit Sektoren: Der Battle Pass wird jetzt nicht mehr linear nacheinander freigeschaltet. Stattdessen erhalten wir Tokens, die wir nach Lust und Laune einsetzen können, um einzelne Sektoren oder deren Inhalte freizuschalten. So wird das Ganze ein kleines bisschen strategischer und wir haben die Wahl, erst Dinge zu ergattern, die wir besser finden und dafür anderes auszulassen.

In jedem Sektor gibt es fünf verschiedene Items und sie alle kosten einen sogenannten Battle Token Tier Skip. Die spielen wir durch normales Zocken des Multiplayers frei (auch in Warzone 2.0). Insgesamt gibt es 100 in der ersten Season. Wer seine Tokens nicht ausgibt, muss damit leben, dass sie am Ende der Season automatisch ausgegeben und damit zufällige Dinge freigeschaltet werden.

Nach wie vor Premium: Wie gewohnt unterteilt sich der Battle Pass in einen kostenlosen und einen Premium-Teil. Wer bezahlt, schaltet Bonus-Sektoren und dementsprechend weitere Inhalte frei. Wollt ihr also wirklich alles freischalten, müsst ihr zahlen.

In erster Linie gibt es kosmetische Items wie Waffen-Camos, Operatoren (-Skins) und dergleichen. Bei 100 Prozent bekommt ihr den goldenen Olympus King-Skin samt passender Waffen-Blaupause (via: Call of Duty-Blog).

Diese Waffen und Operatoren bringt der Battle Pass

4 neue Waffen: Der Battle Pass schaltet aber auch einige komplett neue Waffenplattformen frei. Wer die beiden zusätzlichen Knarren haben will, braucht insgesamt 30 Tier Skip Tokens. Dann bekommt ihr diese beiden neuen Schießprügel, die auch ohne den Premium-Battle Pass verfügbar sind:

BAS-P SMG — Bruen Ops Platform (Sector A6, HVT, Gratis)

— Bruen Ops Platform (Sector A6, HVT, Gratis) Victus XMR Sniper Rifle — Imperatorium Platform (Sector A7, HVT, Gratis)

— Imperatorium Platform (Sector A7, HVT, Gratis) Das M13B-Sturmgewehr ist kein Teil des Battle Pass, kann aber im Store gekauft oder per Herausforderung freigeschaltet werden. Theoretisch geht das auch schon direkt zum Launch von Season 1.

ist kein Teil des Battle Pass, kann aber im Store gekauft oder per Herausforderung freigeschaltet werden. Theoretisch geht das auch schon direkt zum Launch von Season 1. Später (wahrscheinlich am 14. Dezember) kommt auch noch die Chimera aka Honey Badger dazu. Beide Waffen gehören zur selben Waffenplattform wie die BAS-P SMG, also der Bruen Ops-Plattform. Auch dieses SMG ist entweder als Store-Bundle oder über eine Freischalt-Herausforderung erhältlich.

Neue Operatoren: Direkt zu Beginn der neuen Season erhalten alle Premium-Käufer*innen mit ihrem Battle Pass Zugriff auf Zeus. Im weiteren Verlauf der Saison stoßen dann noch Klaus und Gaz dazu. Die drei Fußballer Pogba, Neymar und Messi gibt es in zeitlich limitierten Bundles zu kaufen.

Haufenweise neue Skins für bereits bestehende Operatoren könnt ihr mit dem Battle Pass freischalten. Da wären zum Beispiel der (erneut ziemlich dunkel geratene) Roze-Skin Blackout oder der Ursidae-Skin für Zero. Ebenfalls hübsch anzuschauen ist der Kortac-Gruppenskin The Unseen.

Der Preload für Warzone 2 läuft bereits und heute Abend um 19 Uhr Mitteleuropäischer Zeit soll es losgehen. Dann könnt ihr in Season 1 starten. Die bringt unter anderem auch ein neues Prestige-System mit. Wie das funktioniert und was dabei anders läuft als in den letzten CoD-Teilen, lest ihr in diesem GamePro-Artikel.

