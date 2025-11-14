Zum Release schon reduziert: CoD Black Ops 7 bei MediaMarkt mit dickem Rabatt!

Das neueste Game der Call of Duty Reihe gibt's bei MediaMarkt im Hammer-Angebot.

Das Warten hat ein Ende! Mit Call of Duty: Black Ops 7 steht der heißersehnte Shooter-Blockbuster in den Startlöchern und liefert pünktlich zum Black Friday die volle Ladung Action auf der PlayStation 5. Wer sofort loslegen will, kann sich bei MediaMarkt über ein Hammer-Angebot freuen. Ihr kriegt Black Ops 7 nicht nur deutlich reduziert, obendrauf gibt es auch noch 10 Double XP Token. So darf ein Wochenende gerne öfter starten!

Was steckt im neuen Black Ops 7?

Die wenigsten von euch werden neu in die CoD-Welt starten, aber was erwartet euch konkret in Black Ops 7? Kurz gesagt: maximale Action-Power! Alles wird größer und dynamischer: Die Kampagne ist als innovative Koop-Erfahrung konzipiert, die euch alleine, oder im Trupp, in eine spannungsgeladene Spionage-Story quer über den Globus zieht – von den Neonlichtern Tokios, über die Mittelmeerküste, bis in die tiefsten und dunkelsten Winkel der menschlichen Psychologie.

Das Herzstück, der Multiplayer, startet mit einer großen Map-Auswahl (16x 6v6 und 2x 20v20) und führt das weiterentwickelte Omni-Bewegungssystem ein. Das klingt nicht nur fancy, es soll die Gunfights durch schnellere, flüssigere Manöver auf ein völlig neues Level heben. Auch für Koop-Survival-Fans ist gesorgt: Der rundenbasierte Zombies-Modus von Treyarch kehrt zurück und schickt euch in eine grandiose Höllenlandschaft im Herzen des Dunkeläthers – der Klassiker-Grusel ist also garantiert!

Im neuen Shooter-Blockbuster könnt ihr euch im Koop-Modus über 16 verschiedene Maps kämpfen.

Der frühe Vogel fängt die Double XP Tokens

Wer startet bevor Season 01 beginnt, kriegt nochmal einen Extrabonus: Double XP Tokens

5x Eine Stunde Double Level XP

5x Eine Stunde Double Weapon XP

Diese Tokens sind der beste Weg, um direkt in den ersten Wochen massiv Zeit zu sparen. Klingt nach cheaten, geht aber alles mit rechten Dingen zu. Die Tokens geben euch einen massiven Vorsprung und sorgen dafür, dass ihr schneller Action-ready seid als der Rest der Community! Ohne diesen Turbo verschwendet ihr quasi wertvolle Spielzeit.

Dank der kostenlosen Double XP-Token seid ihr euren Gegnern mindestens zwei Schritte vorraus.

Ran an die Waffen und ab ins Getümmel!

Wer sich den Shooter ohnehin holen wollte, sollte hier auf jeden Fall zugreifen. Selbst ohne In-Game Vorteil bietet der Rabatt einen Mega-Deal, für eins der meist erwarteten Spiele des Jahres. Also schnappt euch CoD Black Ops 7 zum absoluten Deal-Preis und sichert euch die Double XP Token gleich mit!