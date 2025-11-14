  • Anzeige

Zum Release schon reduziert: CoD Black Ops 7 bei MediaMarkt mit dickem Rabatt!

Konsolen-Gamer aufgepasst: CoD geht in die nächste Runde und MediaMarkt schenkt euch direkt zum Start einen dicken Rabatt auf den neuesten Teil des beliebten Shooter-Blockbusters!

14.11.2025 | 13:45 Uhr


Das neueste Game der Call of Duty Reihe gibts bei MediaMarkt im Hammer-Angebot. Das neueste Game der Call of Duty Reihe gibt's bei MediaMarkt im Hammer-Angebot.

Das Warten hat ein Ende! Mit Call of Duty: Black Ops 7 steht der heißersehnte Shooter-Blockbuster in den Startlöchern und liefert pünktlich zum Black Friday die volle Ladung Action auf der PlayStation 5. Wer sofort loslegen will, kann sich bei MediaMarkt über ein Hammer-Angebot freuen. Ihr kriegt Black Ops 7 nicht nur deutlich reduziert, obendrauf gibt es auch noch 10 Double XP Token. So darf ein Wochenende gerne öfter starten!

Hier geht's zu CoD Black Ops 7 für die PS5!

Was steckt im neuen Black Ops 7?

Die wenigsten von euch werden neu in die CoD-Welt starten, aber was erwartet euch konkret in Black Ops 7? Kurz gesagt: maximale Action-Power! Alles wird größer und dynamischer: Die Kampagne ist als innovative Koop-Erfahrung konzipiert, die euch alleine, oder im Trupp, in eine spannungsgeladene Spionage-Story quer über den Globus zieht – von den Neonlichtern Tokios, über die Mittelmeerküste, bis in die tiefsten und dunkelsten Winkel der menschlichen Psychologie.

Das Herzstück, der Multiplayer, startet mit einer großen Map-Auswahl (16x 6v6 und 2x 20v20) und führt das weiterentwickelte Omni-Bewegungssystem ein. Das klingt nicht nur fancy, es soll die Gunfights durch schnellere, flüssigere Manöver auf ein völlig neues Level heben. Auch für Koop-Survival-Fans ist gesorgt: Der rundenbasierte Zombies-Modus von Treyarch kehrt zurück und schickt euch in eine grandiose Höllenlandschaft im Herzen des Dunkeläthers – der Klassiker-Grusel ist also garantiert!

Schnappt euch das neue Black Ops zum Release mit Mega-Rabatt!

Im neuen Shooter-Blockbuster könnt ihr euch im Koop-Modus über 16 verschiedene Maps kämpfen. Im neuen Shooter-Blockbuster könnt ihr euch im Koop-Modus über 16 verschiedene Maps kämpfen.

Der frühe Vogel fängt die Double XP Tokens

Wer startet bevor Season 01 beginnt, kriegt nochmal einen Extrabonus: Double XP Tokens

  • 5x Eine Stunde Double Level XP
  • 5x Eine Stunde Double Weapon XP

Diese Tokens sind der beste Weg, um direkt in den ersten Wochen massiv Zeit zu sparen. Klingt nach cheaten, geht aber alles mit rechten Dingen zu. Die Tokens geben euch einen massiven Vorsprung und sorgen dafür, dass ihr schneller Action-ready seid als der Rest der Community! Ohne diesen Turbo verschwendet ihr quasi wertvolle Spielzeit.

Dank der kostenlosen Double XP-Token seid ihr euren Gegnern mindestens zwei Schritte vorraus. Dank der kostenlosen Double XP-Token seid ihr euren Gegnern mindestens zwei Schritte vorraus.

Ran an die Waffen und ab ins Getümmel!

Wer sich den Shooter ohnehin holen wollte, sollte hier auf jeden Fall zugreifen. Selbst ohne In-Game Vorteil bietet der Rabatt einen Mega-Deal, für eins der meist erwarteten Spiele des Jahres. Also schnappt euch CoD Black Ops 7 zum absoluten Deal-Preis und sichert euch die Double XP Token gleich mit!

Schnappt euch CoD Black Ops 7 für die PS5 bei MediaMarkt!
Das spannendste Android-Handy des Jahres 2025 kommt nicht aus den USA oder China: Im MediaMarkt-Angebot ist es jetzt günstig wie nie!
von Simon Berger
PS5 Pro Controller im Angebot: Dieses Gamepad macht vieles besser als der DualSense Edge und ist jetzt 120€ günstiger!
von GamePro Deals
Auf dieses Switch 2-Spiel mussten Fans über 20 Jahre warten: Spielt den neuen Exklusivhit am Wochenende kostenlos!
