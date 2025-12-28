Eines der härtesten PS5-Soulslikes 2025: Diesen düsteren Action-Rollenspiel-Hit gibt's jetzt zum Top-Preis im Angebot!

Dieses Sousllike-Spiel ist seit seinem Release vor rund einem halben Jahr deutlich gewachsen.

Bei Amazon könnt ihr gerade einen der größten Soulslike-Hits des Jahres günstig im Sonderangebot abstauben. Die PS5-Version des Action-Rollenspiels bekommt ihr gerade sogar in einer besonderen Edition, die euch die erst kürzlich erschienene Erweiterung gleich mitliefert, günstiger. Hier findet ihr den Deal:

Amazon macht keine Angaben zur Dauer des Deals. Der Preis kann sich daher jederzeit ändern. Übrigens gibt es bei dem Händler gerade auch noch einige weitere PS5-Spiele aus 2025 im Angebot, darunter Battlefield 6, EA Sports FC 26 und The Outer Worlds 2. Die Übersicht findet ihr hier:

Jetzt noch viel besser als zum Release: Das ist der PS5-Soulslike-Hit aus 2025

In Elden Ring Nightreign müsst ihr drei Tage in einer gnadenlosen Fantasy-Welt überleben, allein oder im Team.

Es geht hier um Elden Ring Nightreign, das zwar mit seiner düsteren Welt und dem Kampfsystem auf dem Soulslike-Meilenstein aus 2022 aufbaut, aber ein völlig eigenständiges Spiel mit einem neuen Konzept ist. Dieses bietet Elemente von Roguelike-, Survival-und Extraction-Spielen im Stil von Hunt Showdown: Allein oder im Koop für bis zu drei Personen müsst ihr drei Tage lang in einer gnadenlosen Fantasy-Welt überleben und euch am Ende jedes Tages einem Bosskampf stellen.

Zum Release wirkte Nightreign in mancherlei Hinsicht noch nicht ganz ausgereift, mittlerweile hat sich durch umfangreiche Updates jedoch vieles verbessert, unter anderem das Balancing im Solospiel, das nun nicht mehr so viel schwerer als der Koop im Dreierteam ist. Außerdem gibt es jetzt auch Koop für zwei Personen und neue Endgame-Inhalte wie den Modus „Die Tiefe der Nacht“, dessen fünf Ränge zu durchlaufen selbst für Hardcore-Fans eine Herausforderung ist.

9:33 Stärkere Bosse, neue Features und Belohnungen - Nightreign ist 5 Monate nach Release besser denn je!

Autoplay

In der Seekers Edition, die ihr jetzt bei Amazon günstiger bekommt, ist neben einem schicken Steelbook obendrein der erst am 4. Dezember erschienene DLC The Forsaken Hollow enthalten. Dieser bringt mit dem Scholar und dem Undertaker zwei neue Charakterklassen sowie zwei neue Endbosse, neue Gegner und ein neues Shifting Earth Event ins Spiel. Letzteres trägt den Namen „The Great Hollow“ und schickt euch in Höhlen voller Ruinen und leuchtender Kristalle.

Alles in allem bekommt ihr jetzt also zum deutlich günstigeren Preis nicht nur viel mehr Inhalt, sondern auch ein viel besseres Spielerlebnis geboten als noch zum Release. Fans von Elden Ring oder Soulslikes im Allgemeinen sollten daher nun definitiv einen Blick auf den Ableger werfen. Soulslike-Neulingen würden wir jedoch weiterhin empfehlen, sich einen anderen Einstiegspunkt ins Genre zu suchen, denn Elden Ring Nightreign richtet sich ganz klar an geübte Veteranen.