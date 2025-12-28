Rollenspiel-Meilenstein hat nach 21 Jahren endlich einen PS5-Nachfolger bekommen – Jetzt schon im Sonderangebot schnappen!

An stimmungsvollen Schauplätzen mangelt es diesem PS5-Nachfolger eines großen Rollenspiel-Meisterwerks nicht.

Erst Ende Oktober ist der Nachfolger eines gefeierten Rollenspiel-Klassikers erschienen, auf den Fans rund zwei Jahrzehnte warten mussten. Bei Amazon könnt ihr euch das Spiel jetzt bereits für PS5 und Xbox Series X stark reduziert im Angebot sichern, ihr bekommt rund 25€ Rabatt im Vergleich zum UVP. Amazon macht allerdings keine Angaben zur Dauer des Deals, der Preis kann sich also jederzeit wieder ändern:

Alternativ findet ihr den Deal übrigens auch bei MediaMarkt. Bei Amazon gibt es zudem gerade noch eine ganze Reihe weiterer PS5-Spiele aus 2025 günstiger. Hier eine kleine Auswahl:

Tolle Story, wenig Originaltreue: Das ist der Nachfolger des RPG-Klassikers

Die Spielwelt und auch die Story von Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 bieten eine dichte Atmosphäre.

Es geht hier um Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2, das zwar die Erwartungen vieler Fans des ersten Teils enttäuscht hat, aber trotzdem so einiges bieten kann. Dazu gehört beispielsweise eine zwar nicht sonderlich große, aber dafür sehr atmosphärische Spielwelt in den finsteren Straßen der Großstadt Seattle, mit stimmungsvollen Lichteffekten und sogar angemessen makabren Radiosendungen.

Die Rollenspiel-Elemente wurden im Vergleich zum Vorgänger hingegen leider deutlich zurückgefahren, was schon bei der eingeschränkten Charaktererstellung auffällt. Immerhin stehen jedoch sechs verschiedene Clans zur Auswahl, die alle mit ihren eigenen speziellen Skills ausgestattet sind. Zudem gibt es weitere Vampirfähigkeiten, die sich im Spielverlauf weiterentwickeln lassen. Ein Inventar oder gar eine rollenspieltypische Beutejagd sucht ihr hier jedoch vergeblich.

Das Gameplay ist zwar nicht sonderlich komplex, aber angenehm flott und actionreich. Ihr spielt diesmal einen schon von Anfang an recht starken Vampir, der menschliche Gegner mit einem einfachen Schlag durch die Luft schleudert. Das Treffer-Feedback ist also sehr befriedigend. Obwohl ihr selbst keine Schusswaffen mit euch führt, könnt ihr sie dennoch euren Feinden mit euren telekinetischen Kräften abnehmen und gegen sie einsetzen.

17:27 Für seine Story geht Bloodlines 2 über Leichen

Autoplay

Die größte Stärke von Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 ist jedoch die Story. Zwar liefert auch diese nicht ganz die Entscheidungsfreiheit, die wir uns von einem echten Rollenspiel erhofft hätten, doch die Geschichte rund um einen geisteskranken Detektiv-Malkavianer, der in unserem Kopf wohnt und dessen alten Kriminalfall wir Schritt für Schritt nachvollziehen, ist ebenso kreativ wie spannend.

Wenn es auch vor allem auf ein atmosphärisches, düsteres Action-RPG-Erlebnis ankommt, solltet ihr dem Vampir-Abenteuer daher mal eine Chance geben. Ihr solltet jedoch keinen vollwertigen Nachfolger des ersten Bloodlines und auch kein gigantisches AAA-Rollenspiel erwarten.