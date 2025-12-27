  • Anzeige

Mario-Spiele jetzt im Angebot: Diese 10 Hits für Nintendo Switch könnt ihr bei Amazon gerade zum Top-Preis abstauben!

Durch Extra-Rabatt an der Kasse könnt ihr euch gerade zahlreiche Switch-Spiele aus dem Mario-Universum bei Amazon zum Top-Preis schnappen.

27.12.2025 | 12:14 Uhr


Bei Amazon bekommt ihr gerade zahlreiche Switch-Spiele im Angebot. Der Preis wird dabei meist erst an der Kasse angepasst.

Bei Amazon könnt ihr euch gerade eine ganze Reihe von Spielen aus dem Mario-Universum günstig für Nintendo Switch sichern. Bei den meisten der Angebote gibt es Extra-Rabatt, der erst an der Kasse abgezogen wird! Auf der Shopseite bekommt ihr also noch nicht den finalen Angebotspreis angezeigt. Amazon hat leider keine eigene Übersichtsseite für die Aktion erstellt, den Großteil der Deals findet ihr jedoch, wenn ihr diesem Link folgt:

Mario-Spiele für Switch jetzt im Amazon-Angebot schnappen!

Falls ein Spiel bei Amazon schon ausverkauft sein sollte, könnt ihr die meisten der Angebote übrigens auch bei MediaMarkt finden. Dort sind sie Teil eines größeren Sales zum Jahresende, der noch bis zum 31. Dezember um 20 Uhr noch läuft und durch den ihr beispielsweise auch die Switch 2 im Bundle mit Mario Kart World und Pokémon-Legenden: Z-A günstig schnappen könnt. Hier kommt ihr direkt zum Sale:

Großer MediaMarkt-Sale: Switch-Spiele & Switch 2 im Angebot sichern!

Mario-Spiele für Switch im Amazon-Angebot: Das sind die Highlights

Video starten 2:21 Super Mario Galaxy 2 kommt endlich auf die Nintendo Switch

Für alle, die keine Lust haben, die Mario-Spiele bei Amazon eigenhändig zu durchsuchen, haben wir hier eine kleine Auswahlliste mit zehn Top-Angeboten zusammengestellt. Die Rabattangaben beziehen sich dabei auf den Preis, den ihr normalerweise im Nintendo eShop bezahlen würdet, und der Extra-Rabatt an der Kasse ist schon einberechnet. Die Preise bei Amazon können sich allerdings jederzeit wieder ändern.

Wie schon gesagt, handelt es sich bei dieser Liste lediglich um eine Auswahl. Bei Amazon und auch bei MediaMarkt (wo ihr euch dafür allerdings bei myMediaMarkt anmelden müsst) könnt ihr aktuell noch viele weitere Switch-Spiele aus dem Mario-Universum günstiger bekommen:

Switch-Spiele aus dem Mario-Universum jetzt günstig sichern!

Falls ihr noch mehr günstige Angebote rund um Gaming, Technik und Unterhaltung finden wollt, solltet ihr ab und zu auf unserer GamePro Deal-Übersicht vorbeischauen oder direkt einen Blick auf diese Artikel werfen:

Prachtvolle Open World für PS5: Nur 14€ statt 80€ – AAA-Actionspiel jetzt zum Schnäppchenpreis abstauben!
von GamePro Deals
Riesiger Nintendo eShop Sale läuft jetzt: 3500 Spiele für Switch & Switch 2 im Angebot – Das sind die 10 Highlights!
Den besten Singleplayer-Shooter 2025 gibt's jetzt günstig wie nie: PS5-Actionhit im Top-Angebot abstauben!
von GamePro Deals
