Mario-Spiele jetzt im Angebot: Diese 10 Hits für Nintendo Switch könnt ihr bei Amazon gerade zum Top-Preis abstauben!

Bei Amazon könnt ihr euch gerade eine ganze Reihe von Spielen aus dem Mario-Universum günstig für Nintendo Switch sichern. Bei den meisten der Angebote gibt es Extra-Rabatt, der erst an der Kasse abgezogen wird! Auf der Shopseite bekommt ihr also noch nicht den finalen Angebotspreis angezeigt. Amazon hat leider keine eigene Übersichtsseite für die Aktion erstellt, den Großteil der Deals findet ihr jedoch, wenn ihr diesem Link folgt:

Falls ein Spiel bei Amazon schon ausverkauft sein sollte, könnt ihr die meisten der Angebote übrigens auch bei MediaMarkt finden. Dort sind sie Teil eines größeren Sales zum Jahresende, der noch bis zum 31. Dezember um 20 Uhr noch läuft und durch den ihr beispielsweise auch die Switch 2 im Bundle mit Mario Kart World und Pokémon-Legenden: Z-A günstig schnappen könnt. Hier kommt ihr direkt zum Sale:

Mario-Spiele für Switch im Amazon-Angebot: Das sind die Highlights

2:21 Super Mario Galaxy 2 kommt endlich auf die Nintendo Switch

Für alle, die keine Lust haben, die Mario-Spiele bei Amazon eigenhändig zu durchsuchen, haben wir hier eine kleine Auswahlliste mit zehn Top-Angeboten zusammengestellt. Die Rabattangaben beziehen sich dabei auf den Preis, den ihr normalerweise im Nintendo eShop bezahlen würdet, und der Extra-Rabatt an der Kasse ist schon einberechnet. Die Preise bei Amazon können sich allerdings jederzeit wieder ändern.

Wie schon gesagt, handelt es sich bei dieser Liste lediglich um eine Auswahl. Bei Amazon und auch bei MediaMarkt (wo ihr euch dafür allerdings bei myMediaMarkt anmelden müsst) könnt ihr aktuell noch viele weitere Switch-Spiele aus dem Mario-Universum günstiger bekommen:

