Call of Duty Black Ops 6: Start-Uhrzeiten und aktueller Server-Status im Überblick

Black Ops 6 startet am 25. Oktober für alle aktuellen PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie den PC.

Am 25. Oktober startet mit Black Ops 6 der nächste Call of Duty-Teil auf PlayStation- und Xbox-Konsolen sowie dem PC. Wie in den letzten Jahren können alle Vorbesteller*innen den Shooter jetzt schon vor dem offiziellen Start herunterladen. Hier lest ihr, wann das Spiel morgen an den Start geht.

Ab wann das genau möglich sein wird, haben Activision und Entwickler Treyarch nun bekannt gegeben – und verraten, um welche Uhrzeiten ihr morgen loslegen könnt.

Der Launch von Black Ops 6 im Ticker: Aktueller Server-Status

14:48 Uhr Diese Nacht ist es endlich soweit und Call of Duty Black Ops 6 erscheint. Auf Konsolen könnt ihr um 0 Uhr starten, am PC geht's um 06 Uhr los. Server-Status: Aktuell laufen die Server bereits ohne Probleme und es ist auch davon auszugehen, dass sie durch den regionalen Rollout stabil bleiben werden. Falls es aber doch zu Problemen kommen sollte, werden wir euch hier auf dem Laufenden halten.

Launch-Uhrzeiten für Black Ops 6

Anders als der Preload erfolgt der Start von Black Ops 6 gestaffelt nach Systemen. Während auf den Konsolen pünktlich zum Tageswechsel losgezockt werden kann, müssen sich PC-Spieler*innen etwas gedulden.

Start-Datum und Uhrzeit (Konsolen): 25. Oktober um 00:00 Uhr deutscher Zeit

25. Oktober um 00:00 Uhr deutscher Zeit Start-Datum und Uhrzeit (PC): 25. Oktober um 06:00 Uhr deutscher Zeit

Wichtiger Hinweis: PC-Spieler*innen, die Black Ops 6 im Microsoft Store gekauft haben – nicht bei Steam und Battle.net – können ebenfalls schon um 00:00 Uhr loslegen.

Preload-Datum und -Uhrzeit für CoD Black Ops 6

21. Oktober um 18:00 Uhr deutscher Zeit

Plattformen: PS5, PS4, Xbox Series X/S, Xbox One, PC

Ähnlich wie in den letzten CoD-Teilen wird es möglich sein, unterschiedliche Pakete für den Shooter herunterzuladen. Falls ihr also beispielsweise nicht vorhabt, die Story-Kampagne zu spielen, könnt ihr diesen Part beim Preload weglassen.

Die offiziellen Uhrzeiten vom Black Ops 6-Launch im Überblick.

Wie groß sind die einzelnen Preload-Pakete?

Laut Charlientel hält sich die Größe für den Black Ops 6-Preload im Rahmen.

PlayStation 5

Kampagnen-Paket 1: ca. 16,5 GB

ca. 16,5 GB Kampagnen-Paket 2: ca. 21 GB

ca. 21 GB Multiplayer-Paket: noch nicht bekannt

PlayStation 4

Kampagnen-Paket 1: ca. 1,5 GB

ca. 1,5 GB Kampagnen-Paket 2: ca. 16 GB

ca. 16 GB Multiplayer-Paket: ca. 12 GB

Für die Xbox-Konsolen und den PC gibt es noch keine Angaben, der Preload wird aber für alle Systeme gleichzeitig an den Start gehen.

Kein Kampagnen-Early-Access und es gibt Multiplayer-Neustart

Der Start am 25. Oktober gilt übrigens für alle Inhalte von Black Ops 6. Das bedeutet also, dass es anders wie beim letztjähigen Modern Warfare 3 keinen Early Access-Zugang zur Kampagne des Shooters geben wird.

Der Multiplayer konnte im September bereits im Rahmen einer Beta-Phase ausprobiert werden. Der Fortschritt von damals wird allerdings nicht ins fertige Spiel übernommen, ihr müsst also wieder von vorne anfangen.

