Call of Duty: Black Ops 7 gibt's jetzt schon im Sonderangebot: Hier bekommt ihr die PS5-Version mit Abstand am günstigsten!

Durch einen Rabattcode könnt ihr euch die PS5-Version von Call of Duty: Black Ops 7 schon vor Release zum stark reduzierten Preis sichern. Das Angebot könnte allerdings schnell ausverkauft sein!

04.11.2025 | 12:52 Uhr


Durch einen Code könnt ihr CoD: Black Ops 7 jetzt schon für PS5 zum Top-Preis abstauben! Durch einen Code könnt ihr CoD: Black Ops 7 jetzt schon für PS5 zum Top-Preis abstauben!

Call of Duty: Black Ops 7 erscheint zwar erst nächste Woche, genauer gesagt am 14. November. Trotzdem könnt ihr die PS5-Version des Shooters schon jetzt deutlich günstiger sichern: Wenn ihr sie über eBay bestellt und dort den Rabattcode PRESALE25 verwendet, bezahlt ihr aktuell nur noch 59,40€ statt 79,99 (UVP). Einen so günstigen Preis bekommt ihr laut Vergleichsplattformen nirgendwo sonst, das Angebot könnte allerdings schon sehr bald ausverkauft sein. Hier findet ihr es:

Call of Duty: Black Ops 7 für PS5 im eBay-Angebot abstauben!

Der Deal ist Teil einer größeren, bis zum 12. November laufenden eBay-Aktion, durch die ihr euch schon vor dem Start der großen Black Friday Sales mit dem Code PRESALE25 eine Menge Technik-Produkte, darunter auch viele weitere Gaming-Angebote, günstiger sichern könnt. Die Übersicht über den gesamten Sale findet ihr hier:

eBay-Code PRESALE25: Jetzt Vorab-Angebote zum Black Friday schnappen!

Kampagne, Multiplayer, Zombies – Was bietet Call of Duty: Black Ops 7?

Video starten 2:20 CoD Black Ops 7 enthüllt im Gameplay-Trailer mehr zur Kampagne, Mechs und Bosskämpfe

Black Ops 7 könnte eines der mutigsten und innovativsten Call of Duty-Spiele seit Langem werden. Ihr bekommt eine im Jahr 2035 angesiedelte Kampagne geboten, die ihr sowohl im Singleplayer als auch im Koop spielen könnt und die euch in elf Missionen Jagd auf Terroristen machen lässt und euch dabei an Schauplätze wie Tokyo, Los Angeles und Nicaragua schickt. Dabei trefft ihr nicht nur auf menschliche Gegner, sondern auch auf Drohnen und Kampfroboter.

Call of Duty: Black Ops 7 schon vor Release günstiger sichern bei eBay!

Das Besondere dabei ist die zwölfte Mission, mit der die Kampagne ins Endgame und direkt in den Multiplayer münden soll. In dieser Mission sollen bis zu 32 Spieler*innen gleichzeitig auf der großen, offenen Karte Avalon Aufträge erledigen, um die finale Schlacht für sich zu entscheiden.

Video starten 2:40 Call of Duty: Black Ops 7: Trailer zum Multiplayer-Modus

Davon abgesehen gibt es natürlich weiterhin die normalen Multiplayer-Modi, für die euch zum Start 18 Maps zur Verfügung stehen sollen. Darunter sind zwei größere Schlachtfelder für Matches 20 gegen 20. Auch der Zombie-Modus ist natürlich wieder mit dabei. Dieser soll diesmal auf einer einzigen gigantischen Map stattfinden, die allerdings in verschiedene Areale eingeteilt ist und auf der ihr mit einem Fahrzeug unterwegs seid.

Call of Duty: Black Ops 7 jetzt im eBay-Sale sichern!
