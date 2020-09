Call of Duty Black Ops Cold War-Szenen aus der Multiplayer-Alpha geleakt

Ein Twitch-Streamer hat offenbar versehentlich einige Szenen aus dem Multiplayer-Modus von Call of Duty: Black Ops Cold War im Netz gezeigt und somit noch vor dem offiziellen Reveal am 9. September für einen ersten Info-Schub gesorgt. (via gamespot)

Das Material, das immer noch im Netz zu finden ist, zeigt Ausschnitte aus einem Match namens "VIP Escort", bei dem ein Mitglied des eigenen Teams zu einem Extraktionspunkt geleitet werden muss. Das gegnerische Team muss dies verhindern.

Das Match spielt auf einer Karte, die offenbar in Miami angesiedelt ist, die Farbgebung mit den zahlreichen Neontönen erinnert an Vice City. Zu Beginn des Matches gibt es ähnlich wie in Modern Warfare eine kleine Introsequenz.

Die ersten Leak-Infos zu Call of Duty Black Ops Cold War

Black Ops-typisch gibt es wieder Gesundheitsbalken

Die beiden Fraktionen aus dem Leak-Match heißen CIA und DGI

Loadouts haben drei Slots (Tactical, Lethal und Field Upgrade)

Wenig überraschend gibt es wieder Perks und Wildcards Slots

Waffen aus den Leak-Szenen sind unter anderem die XM4 und die M16

Spieler im VIP-Modus werden zuerst "gedowned" und können noch von Mitspielern wiederbelebt werden.

Waffen haben fünf Aufsatz-Slots, es gibt zudem Waffenfortschritt.

Allzu lange werden wir auf offizielles Multiplayer-Material zu Call of Duty Black Ops Cold War nicht mehr warten müssen. Denn wie erwähnt haben Activision und Treyarch den Reveal des Multiplayers bereits für den 9. September angekündigt.

Infos zur Kampagne: Neben dem Multiplayer bietet das diesjährige CoD auch wieder eine Story-Kampagne. Mehr Infos dazu findet ihr in meinem Übersichtsartikel.

33 1 Mehr zum Thema Call of Duty Black Ops Cold War: Erste Infos zur Kampagne, Release im November

Freut ihr euch auf den Cold War-Multiplayer?