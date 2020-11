Call of Duty Black Ops: Cold War erscheint in Deutschland ungeschnitten

Wenn Call of Duty Black Ops: Cold War in der nächsten Woche hierzulande erscheint, müssen deutsche Spieler*innen keine etwaigen Schnitte befürchten. Denn wie Activision jetzt offiziell bekannt gegeben hat, erscheint der Shooter in Deutschland ungeschnitten und mit einer USK-Freigabe ab 18 Jahren.

Laut einer Pressemitteilung seien sämtliche Spielbestandteile, also Kampagne, Multiplayer- und Zombie-Modi identisch zur internationalen Fassung. Optional steht zudem auch in der deutschen Version eine englische Sprachfassung zur Wahl.

Schon länger keine Schnitte mehr in CoD-Spielen

Wirklich überraschend kommt die Meldung indes nicht. Denn bereits in den letzten Jahren waren die Call of Duty-Spiele hierzulande ohne Schnitte und mit einer 18er-Freigabe erschienen.

Das war allerdings nicht immer der Fall: In einigen älteren Spielen wie Call of Duty 4: Modern Warfare oder Call of Duty: Black Ops beispielsweise wurde etwa die Schere angesetzt, auch wenn es sich teilweise nur um Details in Szenen handelte.

Es gibt schon einen ersten Kampagnen-Einblick

Neben der Uncut-Meldung haben Activision und Entwickler Treyarch auch bereits einen Einblick in drei Missionen der Kampagne von Call of Duty Black Ops: Cold War gegeben:

Außerdem gibt es bereits Infos zum Preload des Spiels, also etwa Start-Zeit und Download-Größe.

Call of Duty Black Ops: Cold War erscheint am 13. November für PS4, Xbox One und Xbox Series X/S, der Titel wird außerdem pünktlich zum Release auch für die PS5 erscheinen.