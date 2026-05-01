LEGO-Mitarbeiter zeigt, was er zum vierten Jubiläum bekommen hat - einen goldenen Legostein, den wir jetzt unbedingt auch haben wollen

Diesen goldenen Stein bekommen wohl nur LEGO-Mitarbeiter. (Bild: SpamMjolner auf Reddit)

Vermutlich hat jeder LEGO-Fan schon einmal darüber nachgedacht, wie cool es wohl wäre, für den Spielzeughersteller zu arbeiten und etwa neue Sets zu entwerfen. Ein Mitarbeiter hat jetzt gezeigt, was er zum Jubiläum bekommen hat.

LEGO verschenkt goldenen Stein zum Jubiläum

Bei vielen Unternehmen gibt es bestimmte Geschenke, wenn man eine gewisse Zeit in der Firma verbracht hat. Offenbar hat auch LEGO ein solches Programm. Der Reddit-User SpamMjolner hat im vergangenen September ein solches Jubiläum gefeiert und in einem Post verraten, was er dafür bekommen hat.

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Das Geschenk besteht aus einem LEGO-Set, einer kleinen LEGO-Figur und einem Blumenstrauß, in dem ein cooler, goldener LEGO Duplo-Stein versteckt ist. Obendrauf durfte er noch aus einer Reihe von Geschenken wählen und hat sich für Porzellan entschieden.

Den Post mit den Bildern könnt ihr euch hier anschauen:

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Was ist das für ein Jubiläum? Der User feierte offenbar sein viertes LEGO-Jubiläum, wofür es eigentlich kein Geschenk gibt. Da er aber gleichzeitig auch seine vierjährige Ausbildung beim Spielzeughersteller abgeschlossen hat, hat er eben doch eines bekommen.

Normalerweise gibt es solche Geschenke offenbar erst nach 10, 25, 45, und 50 Jahren. Bestimmte Programme, runde Geburtstage oder Hochzeiten werden aber ebenfalls mit solchen Sets gefeiert. Außerdem gab es vor Ort scheinbar auch Kuchen sowie Essen und Getränke zur Feier.

Dieser Artikel erschien bereits in einer früheren Version auf GamePro.de.

Den Usern in den Kommentaren gefällt dabei vor allem der goldene LEGO-Stein. Dabei handelt es sich nämlich um eine echte Rarität, die man auf anderen Wegen kaum bekommen kann. Das LEGO-Set kann ja beispielsweise jede*r einfach kaufen.

Neben dem goldenen 2x2-Stein gibt es offenbar auch noch einen 2x4-Stein. Da es sich bei diesen Teilen um absolute Klassiker im LEGO-Sortiment handelt, ist es nicht allzu überraschend, dass sich LEGO für diese Steine als Prämien entschieden hat.

Wie gefällt euch der goldene LEGO-Stein? Was würdet ihr mit einer solchen Prämie anstellen?