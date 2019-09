Call of Duty®: Modern Warfare®

Am vergangenem Wochenende konnten sich Call of Duty-Fans in der Open Beta des kommenden Modern Warfare-Reboots austoben. Mit dabei waren die Multiplayer-Modi Gunfight und Ground War. Im Code der PC-Version haben Dataminer nun jedoch Hinweise auf mögliche Multiplayer-Maps der Vollversion gefunden. Wenn sie recht behalten, wird die Vollversion des Spiels über 40 Karten bieten (via GameRant).

Das ist natürlich eine ganze Menge, zumal es einige der Level in einer Tag- und einer Nacht-Variante geben wird. Die meisten Einträge sind für die regulären Mehrspieler-Modi wie Frei für Alle, Team-Deathmatch und so weiter. Für Gunfight (2v2) und Ground War (32v32) gibt es logischerweise noch einmal andere Karten. Ein paar davon waren bereits in der Beta spielbar.

Riesiges Map-Paket zum Release von Modern Warfare?

In der PC-Beta wurden Hinweise auf 41 Maps für den normalen Multiplayer, 8 Maps für Gunfight und eine Map für Ground War entdeckt. Dazu kommen wie bereits erwähnt einige Nachtvarianten, in denen ihr mit sehr wenig Licht auskommen müsst. Kenner der Reihe werden einige ihrer Lieblingskarten wiedererkennen. Shipment und Terminal sind vermutlich wieder mit dabei.

Nicht bestätigt, nicht vollständig: Bedenkt, dass es sich bei dieser Liste nicht um offizielle Infos handelt. Möglicherweise tauchen also nicht alle der hier genannten Karten im fertigen Spiel auf, oder werden erst später per DLC nachgeliefert. Außerdem scheint sie nicht vollständig zu sein. Von der in der Beta spielbaren Map Grazna Raid fehlt zum Beispiel jede Spur.

Gunfight

Cargo

Hill

King

King (Night)

Docks

Pine

Showers

Speedball

Stack

Ground War

Karst River Quarry

Multiplayer