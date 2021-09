CoD Vanguard Open Beta für PS4/PS5 & Xbox: Start, Download und Inhalte

Das erste Beta-Wochenende zu Call of Duty: Vanguard ist vorbei. Vom 10. bis 13. konnten ausschließlich Vorbesteller*innen den Multiplayermodus auf der PlayStation ausprobieren. Nun steht endlich die Open Beta für PS4, PS5 sowie die Beta für Xbox an. Hier sind die Termine sowie alle Infos zum Preload, den Inhalten und mehr im Überblick.

Call of Duty Vanguard - Start der (Open) Beta: Alle Termine für PS4/PS5 und Xbox

16. - 17. September: PlayStation Open Beta (kostenlose Teilnahme ohne Vorbestellung)

16. - 17. September: Xbox und Battle.net Vorbesteller*innen (Early Access)

18. - 20. September: Open Beta auf allen Plattformen (kostenlose Teilnahme ohne Vorbestellung)

Uhrzeit - Start und Ende aller Beta-Phasen: Alle Beta-Phasen starten und enden immer um 19 Uhr.

Größe des Preloads auf PS4/PS5

Den Beta-Client für PS4 und PS5 könnt ihr bereits herunterladen, wenn ihr es ohnehin noch nicht getan habt. Die Downloadgröße fällt moderat aus:

PS4: ca. 10 GB

PS5: ca. 15 GB

CoD Vanguard Open Beta-Inhalte - Alle Maps und Modi

Maps

Champion Hill

Hotel Royal

Gavutu

Red Star

Eagle's Nest (ab 16. September)

Modi

Champion Hill (Solos, Duos, Trios)

Team Deathmatch

Domination

Kill Confirmed

Patrol

Search and Destroy (ab 16. September)

Operators & Features: Ihr könnt in der Beta bereits sechs verschiedene Operatoren spielen, die allesamt jeweils einen eigenen Takedown aka Finishing-Move haben. Zusätzlich hält auch schon in der Beta das Combat Pacing-Feature Einzug. Damit lässt sich einstellen, wie intensiv eure Spiele ablaufen sollen. Damit regelt ihr vor allem die Anzahl der Spieler*innen, die von 6v6 bis zu 48 Leuten rangiert.

Mehr Infos zum Beta-Content lest ihr hier:

8 0 Mehr zum Thema CoD Vanguard: Diese Maps, Modi und Verbesserungen bringt die Open Beta

Welche Waffen gibt es in der Beta? Ihr könnt eure Waffen im Standard-Multiplayer bis auf Stufe 30 hochleveln. Alle PS4- und PS5-Spieler*innen bekommen 12 statt 10 selbst anpassbare Loadout-Slots in der Beta. Im Champion Hill-Modus rotieren die Waffen durch drei verschiedene Sets mit 2 ARs, 2 LMGs, 2 Scharfschützengewehren, 2 Schrotflinten und 2 Pistolen.

Schaut euch dazu unsere Bildergalerie an:

CoD Vanguard Beta Waffen ansehen

Gameplay-Trailer zur Multiplayer-Beta

Einen ersten Vorgeschmack gewährt euch der Gameplay-Trailer, der euch zehn Minuten aus dem Multiplayer zeigt:

Was sagt die Community zu Vanguard? Nach dem Ende der PlayStation-Alpha haben wir erste Fanstimmen für euch gesammelt. Was die Community an Vanguard stört und was sie super findet, lest ihr in diesem GamePro-Artikel.

Quelle: Offizielle Call of Duty-Website

Nehmt ihr an der Beta teil? Und habt ihr schon auf PlayStation gezockt? Falls ja: Was gefällt euch am Vanguard-Multiplayer und was nicht?