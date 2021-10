Call of Duty Vanguard-Macher enthüllen zwei neue Operators, so sehen sie aus

Call of Duty Vanguard lässt uns in die Haut verschiedener Figuren schlüpfen, die Operators genannt werden. Zwei neue wurden jetzt offiziell von Activision und Sledgehammer vorgestellt. Es handelt sich dabei um Padmavati Balan und Daniel Take Yatsu. Beide erhalten ihr eigenes kleines Intro-Video und auch zu den beiden bereits bekannten Operators Polina sowie Arthur gibt es ein paar ausführlichere Hintergrund- und Story-Infos.

Call of Duty Vanguard : Zwei neue Operators vorgestellt

Darum geht's: In Call of Duty Vanguard spielen wir erneut sogenannte Operators. Das gilt sowohl für die Kampagne als auch für den Multiplayer. Einige Figuren sind allerdings nur dort spielbar, andere bleiben vielleicht dem Singleplayer vorbehalten. In einem Beitrag auf Sonys offiziellem PlayStation Blog werden vier Operators jetzt genauer vorgestellt.

Arthur ist der Haupt-Protagonist und Anführer der Special Operations Task Force, die nach Deutschland geschickt wird. Er soll smart und charismatisch, aber auch heldenhaft und mutig sein. Geboren wurde er in Kamerun und aufgewachsen ist er in England. Wer CoD Vanguard vorbestellt, kann Arthur in Warzone und CoD Black Ops Cold War spielen.

Polina wurde genau wie Arthur schon vor einer ganzen Weile enthüllt. Sie gehört ebenfalls der Spezialeinheit an und hat sich als berühmt-berüchtigte Scharfschützin einen Namen gemacht. Ihre Geschichte soll sich nicht nur um Rache drehen, sondern auch um Verlust, Trauer und Vorurteile. Ursprünglich war sie eine Krankenschwester, bevor "der Krieg zu ihr kam".

Das sind die beiden Neuzugänge:

Daniel Take Yatsu gehört zu den beiden neuen Figuren, die jetzt erstmals vorgestellt wurden. Er soll kein klassischer Scharfschütze sein und ebenfalls eine komplizierte Hintergrundgeschichte haben. Seine Familie wurde in US-Konzentrationslager gesteckt und er in die Armee eingezogen. Dementsprechend hegt er sehr ambivalente Gefühle gegenüber den USA und dem Krieg, in dem er kämpft.

Padmavati Balan ist die zweite neue Operatorin und stammt aus Indien. Laut offizieller Lore hat sie ihr Heimatland zuerst an die Kolonialisten und dann an die Nazis verloren. Ihr Charakter soll durch die Mischung aus Kämpferin und friedvoller Zivilistin interessant werden und sie war – genau wie Polina – vor dem Krieg offenbar ebenfalls Krankenschwester. Hier könnt ihr euch ihr Intro-Video ansehen:

Mehr zu Call of Duty Vanguard:

Call of Duty Vanguard soll am 5. November erscheinen. Die diesjährige Version des Activision-Shooters erscheint für PS4, PS5, Xbox One, Xbox series S/X und den PC. Alles zum genauen Starttermin samt Uhrzeit findet ihr hier, zusammen mit dem Launch-Trailer.

Wie findet ihr die Charaktere aus CoD Vanguard bisher? Wen mögt ihr am liebsten?