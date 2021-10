CoD Vanguard zum Release pünktlich starten: Launch-Trailer verrät Uhrzeit

Der Launch-Trailer zu Call of Duty Vanguard ist jetzt bereits da, obwohl das Spiel erst am 5. November 2021 erscheint. Er stimmt uns schon mal auf das Release ein und verrät außerdem die Uhrzeit, zu der es losgehen soll. Wir versorgen euch mit allen wichtigen Infos.

Zu dieser Uhrzeit geht es los

Darum geht es: Am 5. November ist es so weit: Ihr könnt mit CoD Vanguard loslegen. Ihr wollt außerdem ganz pünktlich in den Startlöchern stehen, sobald das Spiel verfügbar ist? Glücklicherweise sind die Uhrzeiten dafür auch bereits bekannt.

Start um Mitternacht: Die im Launch-Trailer bekanntgegebene Uhrzeit ist nur für Konsolen-Fans in Nordamerika relevant. Für alle anderen, also auch für uns, geht es laut Gamespot am 5. November um Mitternacht unserer Zeit los. Das Magazin berichtet, dass dies die Startuhrzeit für alle Konsolen sei.

Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

Trailer stimmt auf Vanguard ein

Die musikalische Untermalung im Trailer stammt von Jack White von den White Stripes. Es handelt sich um die neue Single "Taking me back". Der 30-sekündige Trailer präsentiert noch einmal das WW2-Setting und stimmt auf die Kampagne, den Multiplayer mit ganzen 20 Maps und den Zombie-Modus ein, der vom Schwesterstudio Treyarch entwickelt wird.

Zudem erinnert der Trailer daran, dass Vanguard wieder mit dem Battle Royale Warzone verknüpft wird. Diesmal sogar noch stärker als mit Cold War.

Werdet ihr euch direkt einen Alarm für die Staruhrzeit programmieren oder geht ihr es ganz locker an?